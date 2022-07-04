شعب الآينو في اليابان

شعب "أوا" يعيش بشكل خاص في محمية "ألتو تورياسو" وهي قبيلة يقال إنها من أكثر القبائل عرضة للأخطار في غابات الأمازون ويقال إنهم مهددون بالانقراض ويعتمدون على أسلوب حياة بدوي جدا منذ عام 1800 ويبتعدون عن كل ما هو دخيل على ثقافتهم وعالمهم المحدود خشية أن تطرأ أي تغيرات على عاداتهم وتقاليدهم.

شعب "أوا" يعتمدون على الغابة ليس فقط في مأواهم وعيشهم يعتمدون على تكسير الأشجار لاستخدامها في الحطب ويعتمدون على الطعام والشراب من الغابة ويعتمدون على التحرك داخل الأدغال المحيطة بهم في غابات الأمازون لذلك يعتبر تدمير أشجارهم والتوغل في أراضيهم انتهاكات على نمط حياتهم وعدم السماح لهم بالاستفادة من أراضيهم رغم محاولة الآخرين الأغراب من استغلال مناطقهم وأراضيهم وخيراتهم وثرواتهم.

شعب من أهم طباعه وعاداته وتقاليده الزواج من داخل القبيلة للحفاظ على نسلهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم يعتمدون في حياتهم على كل ما هو بدائي حتى زينتهم وملابسهم وحفاظهم على نمط حياتهم يكون من غابات الأمازون.

وغابة الأمازون هي الثروة القومية في نظر هذا الشعب لذلك هم داخل هذه الغابة كما الأسماك في الماء لذلك هم متمسكون بحياتهم وبأراضيهم وبنمط تفاصيلهم البسيطة، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.