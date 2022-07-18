قبيلة "الهمر" الإثيوبية
"الهمر" قبيلة تتميز بطقوسها الغريبة والعجيبة، هل تصدقون أن العنف ضد النساء شيء محمود عند هذه القبيلة؟ تسعى الفتيات للضرب بنفسها من الرجال ويعد طقسا أساسيا ورئيسيا للزواج..
فطور شباب ورجال قبيلة الهمر الرئيسي عبارة عن الحليب ودم الأبقار ولكن بشرط أن يكون من دون قتل الأبقار، فقط يأخذون حاجتهم من الدم من البقرة وهي على قيد الحياة..
عادات ممكن أن تكون مختلفة وغريبة ولكن تظل متوارثة ويرفض المجتمع تبديلها أو التخلي عنها، حتى السيئ منها في نظر الآخرين هي عادات يتم التمسك بها داخل هذا المجتمع.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
أسطورة ناوا في السودان.. عالم السحر الأسود
ناوا" قرية تقع بالضفة الشرقية لنهر النيل في شمال السودان هؤلاء السحرة أو السحاحير يقال إنهم كانوا يأكلون لحوم البشر كجزء من طقوسهم وعاداتهم وتخصصهم في أخطر أنواع السحر ويقال إن اسم "ناوا" مشتق من نواة البلح
الحكايات تذكر أن السحرة الذين استدعاهم فرعون واستعان بهم لمواجهة سيدنا موسى في يوم الزينة كانوا من ناوا أو بعضهم كان من ناوا التي كانت تسمى حينها ننيوا
منطقة ناوا رغم كل ما يقال ويتردد عنها إلا أنها الآن منطقة مكونة من مجموعة من القرى فيها أندية شبابية ومدارس وأيضا فيها شخصيات عامة أثرت في الحياة العامة في كل مناحي الحياة أيضا فيها مجموعة من الآثار القديمة التي تحتفظ بها الأسر العريقة التي تعد مزارا للناس وللسائحين.. ببساطة لأنها هذه حياتهم.
شعب الآينو في اليابان
مجتمع مختلف في عاداته وتقاليده وطقوسه، هو شعب الآينو أو أصدقاء الدببة مثل ما يطلق عليهم، حياة شعب الآينو مع الدببة المفضلة لهم تكون في بيوت عبارة عن أكواخ مثل هيكل خشبي مصنوع من جذوع الأشجار ويقوم على أعمدة خشبية طويلة، إلى جانب قطع الخشب يتميز شعب الآينو بالنسيج لأنه يعتبر التطريز فنا فريدا، السلمون ولحم الغزلان والدببة من الأغذية الرئيسية لهذا الشعب، شعب الآينو أجبروا على الزراعة بعدما منعوا من صيد الأسماك في الأنهار أو صيد الغزلان البرية وكان الصيد من أبرز مهاراتهم التي تميزهم عن غيرهم، شعب الآينو يؤكدون أن كل ما يريدونه هو استعادة أراضيهم والعودة إلى الاصطياد كما اعتادوا قديما بالإضافة إلى طرق استخدام الزراعة التقليدية وإبقاء عاداتهم وتقاليدهم لتتوارثها الأجيال خشية عليها من الاندثار.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة السينتينليز في الهند
هي قبيلة هندية تستوطن جزيرة نائية تقع بالقرب من جزيرة أندامان الجنوبية في خليج البنغال شهرتهم الأبرز لا للاحتكاك بالغرباء، هذا الشعب على قناعة تامة بأن أي قادم غريب يحمل معه المخاطر والكوارث والمشكلات لذلك هم في غنى عن أي تواصل أو أي تعامل أو أي اتصال بأي شخص غريب عنهم.
السنتيرليزر قبيلة عرفت بالعدائية المفرطة تجاه الغرباء باتجاه كل من يحاول زيارتهم أو التطفل على عالمهم، وعلى الرغم من الحديث عن مشكلة يواجهونها، إلا أنهم يرفضون أي نوع من أنواع التواصل، ويقطعون كل حبال الاتصال مع العوامل الأخرى.
نساء هذه القبيلة معروفات بأنهن قويات البنية، قويات جسديا جدا ويشاركن الرجل كل المهام المتعلقة بالأسرة، حتى الأطفال منذ صغرهم يتم تعليمهم على مهارات فنون القتال، ويتم تأهيلهم نفسيا على ضرورة الدفاع عن حياة هذه القبيلة، وعدم السماح بأي اختراق، رغم أن هناك كلاما كثيرا عن خطورة هذه العادات إلا أنها تبقى هدفا يحترمه الكثيرون ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
شعب "أوا" في البرازيل
شعب "أوا" يعيش بشكل خاص في محمية "ألتو تورياسو" وهي قبيلة يقال إنها من أكثر القبائل عرضة للأخطار في غابات الأمازون ويقال إنهم مهددون بالانقراض ويعتمدون على أسلوب حياة بدوي جدا منذ عام 1800 ويبتعدون عن كل ما هو دخيل على ثقافتهم وعالمهم المحدود خشية أن تطرأ أي تغيرات على عاداتهم وتقاليدهم.
شعب "أوا" يعتمدون على الغابة ليس فقط في مأواهم وعيشهم يعتمدون على تكسير الأشجار لاستخدامها في الحطب ويعتمدون على الطعام والشراب من الغابة ويعتمدون على التحرك داخل الأدغال المحيطة بهم في غابات الأمازون لذلك يعتبر تدمير أشجارهم والتوغل في أراضيهم انتهاكات على نمط حياتهم وعدم السماح لهم بالاستفادة من أراضيهم رغم محاولة الآخرين الأغراب من استغلال مناطقهم وأراضيهم وخيراتهم وثرواتهم.
شعب من أهم طباعه وعاداته وتقاليده الزواج من داخل القبيلة للحفاظ على نسلهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم يعتمدون في حياتهم على كل ما هو بدائي حتى زينتهم وملابسهم وحفاظهم على نمط حياتهم يكون من غابات الأمازون.
وغابة الأمازون هي الثروة القومية في نظر هذا الشعب لذلك هم داخل هذه الغابة كما الأسماك في الماء لذلك هم متمسكون بحياتهم وبأراضيهم وبنمط تفاصيلهم البسيطة، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة "الهمر" الإثيوبية