شعب "أورانغ أسلي".. سكان ماليزيا الأوائل
رحلة إلى أقدم قبائل آسيا الوسطى "أورانغ أسلي".. الطريق إليهم يكون عبر مراكب مائية وعبور جسر طويل بدائي جدا مصنوع من الحبال فوق وديان عميقة..
تحذيرات لكل الراغبين في هذه الزيارة بعدم التحرك ليلا بسبب خطورة الوضع داخل الغابة بوجود حيوانات مفترسة..
والصيد من المهارات التي تحرص الأسر على تعليمها لأطفالها منذ نعومة أظافرها..
عالم الـ"أورانغ أسلي" في ماليزيا عالم هادئ جدا وبعيد كل البعد عن الحياة العصرية وصخبها وكل ما تجلبه من متطلبات.. أناس لا توجد لديهم متطلبات كثيرة أو حتى أسباب للخروج من عالمهم.. ربما كانت هناك شكاوى من ضرورة الحرص على إدخال أنظمة إليهم أو إدخال عدد من الوسائل لتعليمهم أو حتى إخراجهم من عزلتهم ولكن هناك لا يزال من لا يفضل الخروج من الدائرة الخاصة بهم خشية اندثار عاداتهم وتقاليدهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "الهمر" الإثيوبية
"الهمر" قبيلة تتميز بطقوسها الغريبة والعجيبة، هل تصدقون أن العنف ضد النساء شيء محمود عند هذه القبيلة؟ تسعى الفتيات للضرب بنفسها من الرجال ويعد طقسا أساسيا ورئيسيا للزواج..
فطور شباب ورجال قبيلة الهمر الرئيسي عبارة عن الحليب ودم الأبقار ولكن بشرط أن يكون من دون قتل الأبقار، فقط يأخذون حاجتهم من الدم من البقرة وهي على قيد الحياة..
عادات ممكن أن تكون مختلفة وغريبة ولكن تظل متوارثة ويرفض المجتمع تبديلها أو التخلي عنها، حتى السيئ منها في نظر الآخرين هي عادات يتم التمسك بها داخل هذا المجتمع.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
أسطورة ناوا في السودان.. عالم السحر الأسود
ناوا" قرية تقع بالضفة الشرقية لنهر النيل في شمال السودان هؤلاء السحرة أو السحاحير يقال إنهم كانوا يأكلون لحوم البشر كجزء من طقوسهم وعاداتهم وتخصصهم في أخطر أنواع السحر ويقال إن اسم "ناوا" مشتق من نواة البلح
الحكايات تذكر أن السحرة الذين استدعاهم فرعون واستعان بهم لمواجهة سيدنا موسى في يوم الزينة كانوا من ناوا أو بعضهم كان من ناوا التي كانت تسمى حينها ننيوا
منطقة ناوا رغم كل ما يقال ويتردد عنها إلا أنها الآن منطقة مكونة من مجموعة من القرى فيها أندية شبابية ومدارس وأيضا فيها شخصيات عامة أثرت في الحياة العامة في كل مناحي الحياة أيضا فيها مجموعة من الآثار القديمة التي تحتفظ بها الأسر العريقة التي تعد مزارا للناس وللسائحين.. ببساطة لأنها هذه حياتهم.
شعب الآينو في اليابان
مجتمع مختلف في عاداته وتقاليده وطقوسه، هو شعب الآينو أو أصدقاء الدببة مثل ما يطلق عليهم، حياة شعب الآينو مع الدببة المفضلة لهم تكون في بيوت عبارة عن أكواخ مثل هيكل خشبي مصنوع من جذوع الأشجار ويقوم على أعمدة خشبية طويلة، إلى جانب قطع الخشب يتميز شعب الآينو بالنسيج لأنه يعتبر التطريز فنا فريدا، السلمون ولحم الغزلان والدببة من الأغذية الرئيسية لهذا الشعب، شعب الآينو أجبروا على الزراعة بعدما منعوا من صيد الأسماك في الأنهار أو صيد الغزلان البرية وكان الصيد من أبرز مهاراتهم التي تميزهم عن غيرهم، شعب الآينو يؤكدون أن كل ما يريدونه هو استعادة أراضيهم والعودة إلى الاصطياد كما اعتادوا قديما بالإضافة إلى طرق استخدام الزراعة التقليدية وإبقاء عاداتهم وتقاليدهم لتتوارثها الأجيال خشية عليها من الاندثار.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة السينتينليز في الهند
هي قبيلة هندية تستوطن جزيرة نائية تقع بالقرب من جزيرة أندامان الجنوبية في خليج البنغال شهرتهم الأبرز لا للاحتكاك بالغرباء، هذا الشعب على قناعة تامة بأن أي قادم غريب يحمل معه المخاطر والكوارث والمشكلات لذلك هم في غنى عن أي تواصل أو أي تعامل أو أي اتصال بأي شخص غريب عنهم.
السنتيرليزر قبيلة عرفت بالعدائية المفرطة تجاه الغرباء باتجاه كل من يحاول زيارتهم أو التطفل على عالمهم، وعلى الرغم من الحديث عن مشكلة يواجهونها، إلا أنهم يرفضون أي نوع من أنواع التواصل، ويقطعون كل حبال الاتصال مع العوامل الأخرى.
نساء هذه القبيلة معروفات بأنهن قويات البنية، قويات جسديا جدا ويشاركن الرجل كل المهام المتعلقة بالأسرة، حتى الأطفال منذ صغرهم يتم تعليمهم على مهارات فنون القتال، ويتم تأهيلهم نفسيا على ضرورة الدفاع عن حياة هذه القبيلة، وعدم السماح بأي اختراق، رغم أن هناك كلاما كثيرا عن خطورة هذه العادات إلا أنها تبقى هدفا يحترمه الكثيرون ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
شعب "أورانغ أسلي".. سكان ماليزيا الأوائل