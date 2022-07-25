شعب "أورانغ أسلي".. سكان ماليزيا الأوائل

هي قبيلة هندية تستوطن جزيرة نائية تقع بالقرب من جزيرة أندامان الجنوبية في خليج البنغال شهرتهم الأبرز لا للاحتكاك بالغرباء، هذا الشعب على قناعة تامة بأن أي قادم غريب يحمل معه المخاطر والكوارث والمشكلات لذلك هم في غنى عن أي تواصل أو أي تعامل أو أي اتصال بأي شخص غريب عنهم.

السنتيرليزر قبيلة عرفت بالعدائية المفرطة تجاه الغرباء باتجاه كل من يحاول زيارتهم أو التطفل على عالمهم، وعلى الرغم من الحديث عن مشكلة يواجهونها، إلا أنهم يرفضون أي نوع من أنواع التواصل، ويقطعون كل حبال الاتصال مع العوامل الأخرى.

نساء هذه القبيلة معروفات بأنهن قويات البنية، قويات جسديا جدا ويشاركن الرجل كل المهام المتعلقة بالأسرة، حتى الأطفال منذ صغرهم يتم تعليمهم على مهارات فنون القتال، ويتم تأهيلهم نفسيا على ضرورة الدفاع عن حياة هذه القبيلة، وعدم السماح بأي اختراق، رغم أن هناك كلاما كثيرا عن خطورة هذه العادات إلا أنها تبقى هدفا يحترمه الكثيرون ببساطة لأن هذه هي حياتهم.

