الهيكيكوموري.. يابانيون ينعزلون عن العالم ويرفضون مخالطة الناس

هل سمعتم من قبل عن الحالة الهيكيكومورية؟ هيكيكوموري مصطلح يعني حرفيا الانسحاب الاجتماعي أو العزلة بالنسبة للمراهقين أو حتى للبالغين..

هذه الظاهرة تفسر بقاء الناس في منازلهم لأكثر من 6 أشهر دون الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل أو حتى الذهاب إلى البقالة..

هناك دراسات حكومية يابانية أشارت إلى أن أكثر من مليون شاب ياباني يتجنب المجتمع واختاروا حياة العزلة، إلا أن هناك مجموعة من الناس ترجع بعد حياة الهيكيكوموري إلى حياتها الطبيعية، لكن الغالبية يفضلون البقاء ضمن هذه العزلة..

مؤخرا أنهت السلطات اليابانية قصة لمن عرف بأنه أشهر منعزل في العالم، هذا الرجل أمضى نحو 30 سنة من عمره في جزيرة سوتوباناري المعزولة من دون ثياب أو أصدقاء، ببساطة لأن هذه هي خياراتهم.

