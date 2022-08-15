قبيلة "هادزا" في تنزانيا
قبيلة "هادزا" تعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي ولا يتجاوز عدد أفرادها الألف نسمة يعيشون في مجموعات في الكهوف المحيطة ببحيرة إياس في الوادي المتصدع الكبير في تنزانيا الصيد وتحديدا صيد البابون والغزلان والجاموس البري المهنة الأبرز التي يحترف جميع أفراد "هادزا". التي توفر طعامهم الأساسي والرئيسي من أغرب عادات قبيلة "هادزا" أنهم يمضون حوالي 9 لـ 10 ساعات في اليوم وهم في جلسة القرفصاء لاعتقادهم بأنه السبيل الوحيد لتقوية عضلات جسدهم، وبالتالي يطيل أعمار كما يعتقدون ما زالوا حريصين على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم ورافضين أي تغيير. يطرأ على تفاصيل حياتهم ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة كالينجين.. الزواج يكون على 3 مراحل تبدأ بالاعتذار
"كالينجين" هي مجموعة عرقية نيلية حيث تقطن الأعداد الأكبر منها بشكل كثيف في الوادي المتصدع في كينيا
وتشتهر القبيلة بعادات غريبة ومختلفة خاصة في مراسم الزواج وأغربها على الإطلاق أنه يحرم على المرأة لمس الماشية قبل الزواج.. المرحلة الأولى من الزواج تكون في طلب الزواج نفسه الذي يوصف بأنه غريب لأنه يبدأ بالاعتذار من المتقدم للزواج إلى الوالدين والأجداد والأعمام لأنه سيتم من خلال هذا الزواج أخذ الابنة بعيدا عن الأسرة.
تشتهر مجموعات "كالينجين" بالاهتمام بالزينة خاصة المصنوعة من الخرز حيث تقوم النساء بصناعة سلاسل العنق والحجول والأساور للتجمل وتقام احتفالات تستعرض فيها النساء جمالهن وزينتهن بما صنعت أيديهن، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الحجرية وصناعة الفخار والصناعات التقليدية..
مجتمع كبير يقدر بالملايين لديه عاداته وتقاليده الخاصة التي يتميز بها بشكل خاص في مراسم الزواج التي تعد الأكثر غرابة في كل شرق إفريقيا..
عادات من الممكن أن يكون الكثير منها أصبح غير متقبل أو غير متداول بالنسبة لغيرها من المناطق، لكن تظل عادات وتقاليد تعتز هذه القبيلة بتوارثها عبر الأجيال، ببساطة لأن هذه هي حياتهم
الهيكيكوموري.. يابانيون ينعزلون عن العالم ويرفضون مخالطة الناس
هل سمعتم من قبل عن الحالة الهيكيكومورية؟ هيكيكوموري مصطلح يعني حرفيا الانسحاب الاجتماعي أو العزلة بالنسبة للمراهقين أو حتى للبالغين..
هذه الظاهرة تفسر بقاء الناس في منازلهم لأكثر من 6 أشهر دون الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل أو حتى الذهاب إلى البقالة..
هناك دراسات حكومية يابانية أشارت إلى أن أكثر من مليون شاب ياباني يتجنب المجتمع واختاروا حياة العزلة، إلا أن هناك مجموعة من الناس ترجع بعد حياة الهيكيكوموري إلى حياتها الطبيعية، لكن الغالبية يفضلون البقاء ضمن هذه العزلة..
مؤخرا أنهت السلطات اليابانية قصة لمن عرف بأنه أشهر منعزل في العالم، هذا الرجل أمضى نحو 30 سنة من عمره في جزيرة سوتوباناري المعزولة من دون ثياب أو أصدقاء، ببساطة لأن هذه هي خياراتهم.
شعب "أورانغ أسلي".. سكان ماليزيا الأوائل
رحلة إلى أقدم قبائل آسيا الوسطى "أورانغ أسلي".. الطريق إليهم يكون عبر مراكب مائية وعبور جسر طويل بدائي جدا مصنوع من الحبال فوق وديان عميقة..
تحذيرات لكل الراغبين في هذه الزيارة بعدم التحرك ليلا بسبب خطورة الوضع داخل الغابة بوجود حيوانات مفترسة..
والصيد من المهارات التي تحرص الأسر على تعليمها لأطفالها منذ نعومة أظافرها..
عالم الـ"أورانغ أسلي" في ماليزيا عالم هادئ جدا وبعيد كل البعد عن الحياة العصرية وصخبها وكل ما تجلبه من متطلبات.. أناس لا توجد لديهم متطلبات كثيرة أو حتى أسباب للخروج من عالمهم.. ربما كانت هناك شكاوى من ضرورة الحرص على إدخال أنظمة إليهم أو إدخال عدد من الوسائل لتعليمهم أو حتى إخراجهم من عزلتهم ولكن هناك لا يزال من لا يفضل الخروج من الدائرة الخاصة بهم خشية اندثار عاداتهم وتقاليدهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "الهمر" الإثيوبية
"الهمر" قبيلة تتميز بطقوسها الغريبة والعجيبة، هل تصدقون أن العنف ضد النساء شيء محمود عند هذه القبيلة؟ تسعى الفتيات للضرب بنفسها من الرجال ويعد طقسا أساسيا ورئيسيا للزواج..
فطور شباب ورجال قبيلة الهمر الرئيسي عبارة عن الحليب ودم الأبقار ولكن بشرط أن يكون من دون قتل الأبقار، فقط يأخذون حاجتهم من الدم من البقرة وهي على قيد الحياة..
عادات ممكن أن تكون مختلفة وغريبة ولكن تظل متوارثة ويرفض المجتمع تبديلها أو التخلي عنها، حتى السيئ منها في نظر الآخرين هي عادات يتم التمسك بها داخل هذا المجتمع.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة "هادزا" في تنزانيا