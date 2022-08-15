قبيلة "هادزا" في تنزانيا

"كالينجين" هي مجموعة عرقية نيلية حيث تقطن الأعداد الأكبر منها بشكل كثيف في الوادي المتصدع في كينيا

وتشتهر القبيلة بعادات غريبة ومختلفة خاصة في مراسم الزواج وأغربها على الإطلاق أنه يحرم على المرأة لمس الماشية قبل الزواج.. المرحلة الأولى من الزواج تكون في طلب الزواج نفسه الذي يوصف بأنه غريب لأنه يبدأ بالاعتذار من المتقدم للزواج إلى الوالدين والأجداد والأعمام لأنه سيتم من خلال هذا الزواج أخذ الابنة بعيدا عن الأسرة.

تشتهر مجموعات "كالينجين" بالاهتمام بالزينة خاصة المصنوعة من الخرز حيث تقوم النساء بصناعة سلاسل العنق والحجول والأساور للتجمل وتقام احتفالات تستعرض فيها النساء جمالهن وزينتهن بما صنعت أيديهن، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الحجرية وصناعة الفخار والصناعات التقليدية..

مجتمع كبير يقدر بالملايين لديه عاداته وتقاليده الخاصة التي يتميز بها بشكل خاص في مراسم الزواج التي تعد الأكثر غرابة في كل شرق إفريقيا..

عادات من الممكن أن يكون الكثير منها أصبح غير متقبل أو غير متداول بالنسبة لغيرها من المناطق، لكن تظل عادات وتقاليد تعتز هذه القبيلة بتوارثها عبر الأجيال، ببساطة لأن هذه هي حياتهم