قبيلة "ساتيري ماوي" البرازيلية

ينتمون فعليا للبيرو، لكن كل انتمائهم فقط للغابة

لديهم عشرات النباتات الطبية الفعالة لمعالجة أمراض شائعة مثل الإسهال والحمى والصداع والالتهابات الفطرية..

أيضا النساء لديهن دواؤهن الخاص في أشجار مخصصة بالنسبة لهذه القبائل لاعتقادهم أن استخدام نباتاتها أو ثمارها عند غليها وشربها يخفف الآلام عند النساء سواء في الطمث أو آلام الولادة..

الزواج من الممكن أن يتم في سن مبكرة جدا حتى عند الأطفال، والعادات في الزواج تكون بجرح أصابع الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا وهذه هي الطريقة التعبيرية عند الارتباط لكل طفلين كزوجين إلى الأبد.. ومن عاداتهم في الزواج وطقوسهم الخاصة أن المتزوج حديثا ولصغر سنه يعيش في منزل أهل الزوجة حتى الولادة، ويمكن لامرأة كبيرة في العمر أن تتزوج طفلا بعمر 10 أو 12 سنة تقريبا..

هذه واحدة من التفاصيل المقبولة مجتمعيا عند أفراد قبيلة "النانتيس"

مجموعات قبلية عاداتها مختلفة وغريبة وكانت مجموعات محيطة بهم قد حاولت الدخول إلى مجتمعهم ومحاربة عادات مثل زواج الأطفال أو العادات التي تعتمد على ترك المريض حتى الموت، ولكن عدد كبير من هذه المجموعات حريصة على الحفاظ على عاداتها وتقاليدها وعدم الاحتكاك بغيرها من القبائل خشية اندثار عاداتهم أو اختلافها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم

