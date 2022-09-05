قبيلة "ساتيري ماوي" البرازيلية
قبيلة "ساتيري ماوي" تؤمن بأنه لكي يصبح الصبي مكتمل الرجولة عليه أن يتحمل أسوأ أنواع الألم.. "النمل الرصاص" هو نوع من أنواع النمل الذي تعد لدغته الأكثر إيلاما من أي حشرة معروفة في المنطقة..
إذا نجح الصبي في تحمل ألم هذه اللدغات وتخطى هذه المرحلة بنجاح يصبح جذابا جدا بالنسبة لفتيات القبيلة.
طقوس الزواج لدى هذه القبيلة تتم بأهازيج ورقصات فنية ونقر على كل الآلات المصنوعة مما تجود به البيئة في الغابة..
من العادات الطريفة واللطيفة أن الصبية الصغار يحرصون على تسلق الأشجار، والألعاب الرئيسية تكون من خلال القفز فوق هذه الأشجار، لذلك المأوى الأساسي والرئيسي بالنسبة لقبيلة "ساتيري ماوي" هو غابات الأمازون التي تعد الملاذ الرئيسي والوحيد الذي يحتضن عالمهم الذي يسعدون به، ويحرصون على الحفاظ على تفاصيلهم وعدم تغييرها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
"النانتيس".. قبائل أمازونية تتوارى في الغابات
ينتمون فعليا للبيرو، لكن كل انتمائهم فقط للغابة
لديهم عشرات النباتات الطبية الفعالة لمعالجة أمراض شائعة مثل الإسهال والحمى والصداع والالتهابات الفطرية..
أيضا النساء لديهن دواؤهن الخاص في أشجار مخصصة بالنسبة لهذه القبائل لاعتقادهم أن استخدام نباتاتها أو ثمارها عند غليها وشربها يخفف الآلام عند النساء سواء في الطمث أو آلام الولادة..
الزواج من الممكن أن يتم في سن مبكرة جدا حتى عند الأطفال، والعادات في الزواج تكون بجرح أصابع الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا وهذه هي الطريقة التعبيرية عند الارتباط لكل طفلين كزوجين إلى الأبد.. ومن عاداتهم في الزواج وطقوسهم الخاصة أن المتزوج حديثا ولصغر سنه يعيش في منزل أهل الزوجة حتى الولادة، ويمكن لامرأة كبيرة في العمر أن تتزوج طفلا بعمر 10 أو 12 سنة تقريبا..
هذه واحدة من التفاصيل المقبولة مجتمعيا عند أفراد قبيلة "النانتيس"
مجموعات قبلية عاداتها مختلفة وغريبة وكانت مجموعات محيطة بهم قد حاولت الدخول إلى مجتمعهم ومحاربة عادات مثل زواج الأطفال أو العادات التي تعتمد على ترك المريض حتى الموت، ولكن عدد كبير من هذه المجموعات حريصة على الحفاظ على عاداتها وتقاليدها وعدم الاحتكاك بغيرها من القبائل خشية اندثار عاداتهم أو اختلافها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "تشوكشي" في روسيا
في روسيا وعلى أطراف سيبيريا يعيش شعب تشوكشي الملقب بأنه من أفضل الناجين حول العالم وهذا لنجاحهم في الحفاظ على أرضهم وثقافتهم بالرغم من كل المحاولات لإبادتهم على مر العصور شعب تشوكشي لا يزال أفراده يعيشون حياة بدائية للغاية بعيدا عن كل معالم التطور والحداثة شعب عدده لا يزيد على 16 ألف فرد يعتقدون أن أرضهم تطرد الأعداء تلقائيا عُرفوا على مر التاريخ بالشجاعة والبسالة الطقس في هذه المنطقة قاسٍ وبارد للغاية لدرجة أن عز الصيف بالنسبة لهم لا تزيد فيه درجة الحرارة على 10 درجات مئوية لذلك لا تنمو أي نباتات هناك وتعتبر أرض الإقليم مجرد سهول ثلجية شعب تشوكشي التقليدي يمتهن الرعي والصيد على طول سواحل المحيط المتجمد الشمالي وهم يعتبرون أقرب الشعوب الآسيوية للشعوب الأصلية للأميركيتين شعب تشوكشي عندهم عادات وتقاليد مختلفة للغاية وتحكمهم أساطير تربط علاقتهم مع الأرواح من أجل البقاء ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "هادزا" في تنزانيا
قبيلة "هادزا" تعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي ولا يتجاوز عدد أفرادها الألف نسمة يعيشون في مجموعات في الكهوف المحيطة ببحيرة إياس في الوادي المتصدع الكبير في تنزانيا الصيد وتحديدا صيد البابون والغزلان والجاموس البري المهنة الأبرز التي يحترف جميع أفراد "هادزا". التي توفر طعامهم الأساسي والرئيسي من أغرب عادات قبيلة "هادزا" أنهم يمضون حوالي 9 لـ 10 ساعات في اليوم وهم في جلسة القرفصاء لاعتقادهم بأنه السبيل الوحيد لتقوية عضلات جسدهم، وبالتالي يطيل أعمار كما يعتقدون ما زالوا حريصين على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم ورافضين أي تغيير. يطرأ على تفاصيل حياتهم ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة كالينجين.. الزواج يكون على 3 مراحل تبدأ بالاعتذار
"كالينجين" هي مجموعة عرقية نيلية حيث تقطن الأعداد الأكبر منها بشكل كثيف في الوادي المتصدع في كينيا
وتشتهر القبيلة بعادات غريبة ومختلفة خاصة في مراسم الزواج وأغربها على الإطلاق أنه يحرم على المرأة لمس الماشية قبل الزواج.. المرحلة الأولى من الزواج تكون في طلب الزواج نفسه الذي يوصف بأنه غريب لأنه يبدأ بالاعتذار من المتقدم للزواج إلى الوالدين والأجداد والأعمام لأنه سيتم من خلال هذا الزواج أخذ الابنة بعيدا عن الأسرة.
تشتهر مجموعات "كالينجين" بالاهتمام بالزينة خاصة المصنوعة من الخرز حيث تقوم النساء بصناعة سلاسل العنق والحجول والأساور للتجمل وتقام احتفالات تستعرض فيها النساء جمالهن وزينتهن بما صنعت أيديهن، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الحجرية وصناعة الفخار والصناعات التقليدية..
مجتمع كبير يقدر بالملايين لديه عاداته وتقاليده الخاصة التي يتميز بها بشكل خاص في مراسم الزواج التي تعد الأكثر غرابة في كل شرق إفريقيا..
عادات من الممكن أن يكون الكثير منها أصبح غير متقبل أو غير متداول بالنسبة لغيرها من المناطق، لكن تظل عادات وتقاليد تعتز هذه القبيلة بتوارثها عبر الأجيال، ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "ساتيري ماوي" البرازيلية