قبائل "توجيا" الصينية
قبائل "توجيا" لديهم عادة غريبة وعجيبة وهي أن العروس تبكي قبل الزفاف لشهر كامل تقريبا
ثقافة اللبس والزي بشكل عام هي الثقافة الأهم بعد مراسم الزواج المختلفة بالنسبة لقومية "توجيا"
العمامة من المميزات ومن العلامات التي طرأ عليها تغيير عند "توجيا" فتحولت من اللون الأبيض إلى الأسود.. القبعات ليست مجرد غطاء للرأس عند "توجيا" ولكن هي رمز تُصنع على أساسه ويتم تجميل الحلي بناء على هذه الرموز
يحرصون أيضا على إحياء كل طقوسهم القديمة في كل المناسبات على النمط الذي توارثوه عن الأجداد.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "توركانا" في كينيا
شعب "توركانا" ينتمي إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة ومختلفة من القبائل ومن بينها "الماساي"..
و"توركانا" هم الناجون البارزون الذين يعيشون في المنطقة الجافة بشكل غريب ورهيب في شمال غرب كينيا
شعب "توركانا" يوصف بأنه من الشعوب القوية والشرسة إلى حد ما
شعب "توركانا" لديهم تنظيم عسكري عال ويتم تعليم الصبية منذ الصغر استخدام السلاح
شعب "توركانا" مشهور بتجارة العاج ويعد مصدر ثروة بالنسبة لهم ولإفريقيا
نساء "توركانا" يقمن بتصنيع الحلي والزينة من العاج وأيضا بصناعة بعض التحف التي يقمن بالترويج لها وبيعها في المناطق المجاورة
الحياة ممكن أن تكون مختلفة في تفاصيلها وثقافتها إلا أنها مصدر فخر واعتزاز لهذا الشعب القديم جدا في إفريقيا.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "ساتيري ماوي" البرازيلية
قبيلة "ساتيري ماوي" تؤمن بأنه لكي يصبح الصبي مكتمل الرجولة عليه أن يتحمل أسوأ أنواع الألم.. "النمل الرصاص" هو نوع من أنواع النمل الذي تعد لدغته الأكثر إيلاما من أي حشرة معروفة في المنطقة..
إذا نجح الصبي في تحمل ألم هذه اللدغات وتخطى هذه المرحلة بنجاح يصبح جذابا جدا بالنسبة لفتيات القبيلة.
طقوس الزواج لدى هذه القبيلة تتم بأهازيج ورقصات فنية ونقر على كل الآلات المصنوعة مما تجود به البيئة في الغابة..
من العادات الطريفة واللطيفة أن الصبية الصغار يحرصون على تسلق الأشجار، والألعاب الرئيسية تكون من خلال القفز فوق هذه الأشجار، لذلك المأوى الأساسي والرئيسي بالنسبة لقبيلة "ساتيري ماوي" هو غابات الأمازون التي تعد الملاذ الرئيسي والوحيد الذي يحتضن عالمهم الذي يسعدون به، ويحرصون على الحفاظ على تفاصيلهم وعدم تغييرها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
"النانتيس".. قبائل أمازونية تتوارى في الغابات
ينتمون فعليا للبيرو، لكن كل انتمائهم فقط للغابة
لديهم عشرات النباتات الطبية الفعالة لمعالجة أمراض شائعة مثل الإسهال والحمى والصداع والالتهابات الفطرية..
أيضا النساء لديهن دواؤهن الخاص في أشجار مخصصة بالنسبة لهذه القبائل لاعتقادهم أن استخدام نباتاتها أو ثمارها عند غليها وشربها يخفف الآلام عند النساء سواء في الطمث أو آلام الولادة..
الزواج من الممكن أن يتم في سن مبكرة جدا حتى عند الأطفال، والعادات في الزواج تكون بجرح أصابع الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا وهذه هي الطريقة التعبيرية عند الارتباط لكل طفلين كزوجين إلى الأبد.. ومن عاداتهم في الزواج وطقوسهم الخاصة أن المتزوج حديثا ولصغر سنه يعيش في منزل أهل الزوجة حتى الولادة، ويمكن لامرأة كبيرة في العمر أن تتزوج طفلا بعمر 10 أو 12 سنة تقريبا..
هذه واحدة من التفاصيل المقبولة مجتمعيا عند أفراد قبيلة "النانتيس"
مجموعات قبلية عاداتها مختلفة وغريبة وكانت مجموعات محيطة بهم قد حاولت الدخول إلى مجتمعهم ومحاربة عادات مثل زواج الأطفال أو العادات التي تعتمد على ترك المريض حتى الموت، ولكن عدد كبير من هذه المجموعات حريصة على الحفاظ على عاداتها وتقاليدها وعدم الاحتكاك بغيرها من القبائل خشية اندثار عاداتهم أو اختلافها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "تشوكشي" في روسيا
في روسيا وعلى أطراف سيبيريا يعيش شعب تشوكشي الملقب بأنه من أفضل الناجين حول العالم وهذا لنجاحهم في الحفاظ على أرضهم وثقافتهم بالرغم من كل المحاولات لإبادتهم على مر العصور شعب تشوكشي لا يزال أفراده يعيشون حياة بدائية للغاية بعيدا عن كل معالم التطور والحداثة شعب عدده لا يزيد على 16 ألف فرد يعتقدون أن أرضهم تطرد الأعداء تلقائيا عُرفوا على مر التاريخ بالشجاعة والبسالة الطقس في هذه المنطقة قاسٍ وبارد للغاية لدرجة أن عز الصيف بالنسبة لهم لا تزيد فيه درجة الحرارة على 10 درجات مئوية لذلك لا تنمو أي نباتات هناك وتعتبر أرض الإقليم مجرد سهول ثلجية شعب تشوكشي التقليدي يمتهن الرعي والصيد على طول سواحل المحيط المتجمد الشمالي وهم يعتبرون أقرب الشعوب الآسيوية للشعوب الأصلية للأميركيتين شعب تشوكشي عندهم عادات وتقاليد مختلفة للغاية وتحكمهم أساطير تربط علاقتهم مع الأرواح من أجل البقاء ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبائل "توجيا" الصينية