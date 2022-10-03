شعب "سان كالاهاري" في صحراء كالاهاري
"سان كالاهاري" شعوب موجود متفرقة في صحراء كالاهاري، العدد الأكبر منهم يعيش في ناميبيا ومنطقتهم تعد زاخرة بالثروات وتوجد في المنطقة مناجم كبيرة للفحم والنحاس والنيكل واليورانيوم.
عندهم لغة فريدة تعتمد على النقرات التي تتم بالفم كما لديهم رقصة نموذجية وفق اعتقادهم تسمى رقصة الشتاء.
النساء لديهن دور كبير في المجتمع خاصة في الصناعات اليدوية والاهتمام بتنشئة الأبناء على القوة والشجاعة لحماية مناطقهم، أما الزواج فعندهم طقوس ومراسم قد تستمر لأيام أهمها على الإطلاق استعراض مواهب كلا العروسين والتفاخر بما يملكان من مميزات قد تسهم في إنجاح الزيجة، وإعداد الموائد المزخرفة بطقس مختلف حيث تحتوي على كل ما لذ وطاب من لحوم وفاكهة ومشروبات تصنع محليا خصيصا لهذه المناسبة.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "الدوجون" في مالي
حياة مليئة بالأسرار والحقائق الغامضة.. يتمتع شعب "الدوجون" في مالي بتاريخ غني ويعتقد البعض أنهم من نسل المصريين القدماء لأن لديهم أسرارا خفية..
الاهتمام بعلم الفلك من الأشياء التي يعتقد الناس أنها مشتركة بين المصريين القدماء وشعب الدوجون
شعب "الدوجون" مثل أي شعب عنده مهاراته وثقافته وفنونه، هم تحديدا كانوا يهتمون بالرقصات التقليدية والمنحوتات الخشبية والهندسة المعمارية.
عادات وتقاليد من الممكن أن تكون مختلفة بالنسبة للكثيرين لكن تبقى مصدر فخر واعتزاز لهذا الشعب الذي يعد من الشعوب التي لديها ثقافة عريقة وقديمة وعلوم متميزة
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبائل "توجيا" الصينية
قبائل "توجيا" لديهم عادة غريبة وعجيبة وهي أن العروس تبكي قبل الزفاف لشهر كامل تقريبا
ثقافة اللبس والزي بشكل عام هي الثقافة الأهم بعد مراسم الزواج المختلفة بالنسبة لقومية "توجيا"
العمامة من المميزات ومن العلامات التي طرأ عليها تغيير عند "توجيا" فتحولت من اللون الأبيض إلى الأسود.. القبعات ليست مجرد غطاء للرأس عند "توجيا" ولكن هي رمز تُصنع على أساسه ويتم تجميل الحلي بناء على هذه الرموز
يحرصون أيضا على إحياء كل طقوسهم القديمة في كل المناسبات على النمط الذي توارثوه عن الأجداد.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "توركانا" في كينيا
شعب "توركانا" ينتمي إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة ومختلفة من القبائل ومن بينها "الماساي"..
و"توركانا" هم الناجون البارزون الذين يعيشون في المنطقة الجافة بشكل غريب ورهيب في شمال غرب كينيا
شعب "توركانا" يوصف بأنه من الشعوب القوية والشرسة إلى حد ما
شعب "توركانا" لديهم تنظيم عسكري عال ويتم تعليم الصبية منذ الصغر استخدام السلاح
شعب "توركانا" مشهور بتجارة العاج ويعد مصدر ثروة بالنسبة لهم ولإفريقيا
نساء "توركانا" يقمن بتصنيع الحلي والزينة من العاج وأيضا بصناعة بعض التحف التي يقمن بالترويج لها وبيعها في المناطق المجاورة
الحياة ممكن أن تكون مختلفة في تفاصيلها وثقافتها إلا أنها مصدر فخر واعتزاز لهذا الشعب القديم جدا في إفريقيا.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "ساتيري ماوي" البرازيلية
قبيلة "ساتيري ماوي" تؤمن بأنه لكي يصبح الصبي مكتمل الرجولة عليه أن يتحمل أسوأ أنواع الألم.. "النمل الرصاص" هو نوع من أنواع النمل الذي تعد لدغته الأكثر إيلاما من أي حشرة معروفة في المنطقة..
إذا نجح الصبي في تحمل ألم هذه اللدغات وتخطى هذه المرحلة بنجاح يصبح جذابا جدا بالنسبة لفتيات القبيلة.
طقوس الزواج لدى هذه القبيلة تتم بأهازيج ورقصات فنية ونقر على كل الآلات المصنوعة مما تجود به البيئة في الغابة..
من العادات الطريفة واللطيفة أن الصبية الصغار يحرصون على تسلق الأشجار، والألعاب الرئيسية تكون من خلال القفز فوق هذه الأشجار، لذلك المأوى الأساسي والرئيسي بالنسبة لقبيلة "ساتيري ماوي" هو غابات الأمازون التي تعد الملاذ الرئيسي والوحيد الذي يحتضن عالمهم الذي يسعدون به، ويحرصون على الحفاظ على تفاصيلهم وعدم تغييرها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "سان كالاهاري" في صحراء كالاهاري