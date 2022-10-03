شعب "سان كالاهاري" في صحراء كالاهاري

قبيلة "ساتيري ماوي" تؤمن بأنه لكي يصبح الصبي مكتمل الرجولة عليه أن يتحمل أسوأ أنواع الألم.. "النمل الرصاص" هو نوع من أنواع النمل الذي تعد لدغته الأكثر إيلاما من أي حشرة معروفة في المنطقة..

إذا نجح الصبي في تحمل ألم هذه اللدغات وتخطى هذه المرحلة بنجاح يصبح جذابا جدا بالنسبة لفتيات القبيلة.

طقوس الزواج لدى هذه القبيلة تتم بأهازيج ورقصات فنية ونقر على كل الآلات المصنوعة مما تجود به البيئة في الغابة..

من العادات الطريفة واللطيفة أن الصبية الصغار يحرصون على تسلق الأشجار، والألعاب الرئيسية تكون من خلال القفز فوق هذه الأشجار، لذلك المأوى الأساسي والرئيسي بالنسبة لقبيلة "ساتيري ماوي" هو غابات الأمازون التي تعد الملاذ الرئيسي والوحيد الذي يحتضن عالمهم الذي يسعدون به، ويحرصون على الحفاظ على تفاصيلهم وعدم تغييرها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم

