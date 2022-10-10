جزيرة السحرة في الفلبين.. عالم يحفه الغموض والأسرار

قبائل "توجيا" لديهم عادة غريبة وعجيبة وهي أن العروس تبكي قبل الزفاف لشهر كامل تقريبا

ثقافة اللبس والزي بشكل عام هي الثقافة الأهم بعد مراسم الزواج المختلفة بالنسبة لقومية "توجيا"

العمامة من المميزات ومن العلامات التي طرأ عليها تغيير عند "توجيا" فتحولت من اللون الأبيض إلى الأسود.. القبعات ليست مجرد غطاء للرأس عند "توجيا" ولكن هي رمز تُصنع على أساسه ويتم تجميل الحلي بناء على هذه الرموز

يحرصون أيضا على إحياء كل طقوسهم القديمة في كل المناسبات على النمط الذي توارثوه عن الأجداد.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم

