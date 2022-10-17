قبيلة "أباتاني" الهندية
قبيلة "أباتاني" الهندية.. تشوه أنوف نسائها لحمايتهن من الاختطاف
تشتهر نساء قبيلة "أباتاني" بالأنوف غريبة الشكل المسدودة بسدادات كبيرة الحجم سوداء اللون والسر هو الاعتقاد بأنه المظهر الوحيد الذي يحمي نساء القبيلة من التعرض لأي نوع من أنواع الاعتداءات.
كثيرات مع تقدم السنوات تمردن على تلك العادة وكن يطالبن الرجال بإيجاد وسائل أخرى للحماية بدلا من تشويه النساء أو تشويه أنوفهن..
نساء قبيلة "أباتاي" يركزن على الأعمال اليدوية التقليدية في مصدر رزقهن. أما الرجال فيقع على عاتقهم مسؤولية توفير متطلبات المنزل والتركيز على الزراعات المتنوعة للوفاء بكل متطلبات الأسرة من احتياجات الغذاء..
عالم مختلف وعنده خصوصيته التي يعتز بها أهله جدا ويقومون مؤخرا بتدوين كل هذه التفاصيل لتعريف الزوار والسياح بحياتهم وتاريخهم وما طرأ عليهم من متغيرات.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
جزيرة السحرة في الفلبين.. عالم يحفه الغموض والأسرار
هل سمعتم من قبل عن جزيرة السحرة؟ أطلق عليها جزيرة النار خلال الحقبة الاستعمارية الإسبانية
الناس يحرصون على زيارة كهف "ليهان" الشهير المليء بالمشاهد ويحرصون على التقاط صور تذكارية داخل هذا الكهف
عالم السحرة هذا من أهم عوامل الجذب السياحي لجزيرة "سيكويجور"..
الحركة تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية
شعب جزيرة "سيكويجور" يحرصون على الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم كما يحرصون أيضا على تعريف الزوار بكل ما يملكون من معرفة ما عدا الأسرار التي لا يحق لأحد غريب معرفتها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "سان كالاهاري" في صحراء كالاهاري
"سان كالاهاري" شعوب موجود متفرقة في صحراء كالاهاري، العدد الأكبر منهم يعيش في ناميبيا ومنطقتهم تعد زاخرة بالثروات وتوجد في المنطقة مناجم كبيرة للفحم والنحاس والنيكل واليورانيوم.
عندهم لغة فريدة تعتمد على النقرات التي تتم بالفم كما لديهم رقصة نموذجية وفق اعتقادهم تسمى رقصة الشتاء.
النساء لديهن دور كبير في المجتمع خاصة في الصناعات اليدوية والاهتمام بتنشئة الأبناء على القوة والشجاعة لحماية مناطقهم، أما الزواج فعندهم طقوس ومراسم قد تستمر لأيام أهمها على الإطلاق استعراض مواهب كلا العروسين والتفاخر بما يملكان من مميزات قد تسهم في إنجاح الزيجة، وإعداد الموائد المزخرفة بطقس مختلف حيث تحتوي على كل ما لذ وطاب من لحوم وفاكهة ومشروبات تصنع محليا خصيصا لهذه المناسبة.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "الدوجون" في مالي
حياة مليئة بالأسرار والحقائق الغامضة.. يتمتع شعب "الدوجون" في مالي بتاريخ غني ويعتقد البعض أنهم من نسل المصريين القدماء لأن لديهم أسرارا خفية..
الاهتمام بعلم الفلك من الأشياء التي يعتقد الناس أنها مشتركة بين المصريين القدماء وشعب الدوجون
شعب "الدوجون" مثل أي شعب عنده مهاراته وثقافته وفنونه، هم تحديدا كانوا يهتمون بالرقصات التقليدية والمنحوتات الخشبية والهندسة المعمارية.
عادات وتقاليد من الممكن أن تكون مختلفة بالنسبة للكثيرين لكن تبقى مصدر فخر واعتزاز لهذا الشعب الذي يعد من الشعوب التي لديها ثقافة عريقة وقديمة وعلوم متميزة
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبائل "توجيا" الصينية
قبائل "توجيا" لديهم عادة غريبة وعجيبة وهي أن العروس تبكي قبل الزفاف لشهر كامل تقريبا
ثقافة اللبس والزي بشكل عام هي الثقافة الأهم بعد مراسم الزواج المختلفة بالنسبة لقومية "توجيا"
العمامة من المميزات ومن العلامات التي طرأ عليها تغيير عند "توجيا" فتحولت من اللون الأبيض إلى الأسود.. القبعات ليست مجرد غطاء للرأس عند "توجيا" ولكن هي رمز تُصنع على أساسه ويتم تجميل الحلي بناء على هذه الرموز
يحرصون أيضا على إحياء كل طقوسهم القديمة في كل المناسبات على النمط الذي توارثوه عن الأجداد.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "أباتاني" الهندية