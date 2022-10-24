قبيلة "عصمت" الإفريقية.. يأكلون لحوم البشر وينامون على الجماجم

"سان كالاهاري" شعوب موجود متفرقة في صحراء كالاهاري، العدد الأكبر منهم يعيش في ناميبيا ومنطقتهم تعد زاخرة بالثروات وتوجد في المنطقة مناجم كبيرة للفحم والنحاس والنيكل واليورانيوم.

عندهم لغة فريدة تعتمد على النقرات التي تتم بالفم كما لديهم رقصة نموذجية وفق اعتقادهم تسمى رقصة الشتاء.

النساء لديهن دور كبير في المجتمع خاصة في الصناعات اليدوية والاهتمام بتنشئة الأبناء على القوة والشجاعة لحماية مناطقهم، أما الزواج فعندهم طقوس ومراسم قد تستمر لأيام أهمها على الإطلاق استعراض مواهب كلا العروسين والتفاخر بما يملكان من مميزات قد تسهم في إنجاح الزيجة، وإعداد الموائد المزخرفة بطقس مختلف حيث تحتوي على كل ما لذ وطاب من لحوم وفاكهة ومشروبات تصنع محليا خصيصا لهذه المناسبة.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم