قبيلة "الأكها" التايلاندية
شعب الأكها جاء من الصين في مطلع القرن العشرين
واحد من الأسرار التي تميز شعب "الأكها" هو بوابات مداخل بيوتهم إذ تزود المداخل إلى كل قرى "الأكها" ببوابة خشبية.. تلك البوابة تعد المدخل الرئيسي إلى عالمهم.
الزراعة كانت وما زالت موردا رئيسيا للرزق لشعب الأكها، وهم يزرعون محاصيل متنوعة مثل الصويا والخضراوات، لكن أهم ما يعتمدون عليه هو الأرز.
شعب الأكها يربون الماشية وفي الغالب الأطفال هم الذين يقومون برعاية وإطعام الماشية.
النساء عندهم لهن دور كبير داخل هذا المجتمع، فالنساء يجمعن الأعشاب من الغابات المحيطة وأيضا البيض والحشرات التي يعتمدون عليها في أكلهم أو استخدامها في أغراض طبية.
عادات من الممكن أن تكون غريبة ومختلفة للكثيرين لكن تبقى مصدر اعتزاز وفخر لأهلها ويحرصون على الحفاظ عليها ونقلها من جيل لآخر..
ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة "عصمت" الإفريقية.. يأكلون لحوم البشر وينامون على الجماجم
قبائل وثقافات مغايرة من أشهرها قبيلة "عصمت" في غينيا ومجرد ذكر اسمها يثير الخوف والقلق.
الحديث عن آكلي لحوم البشر ومن يقدسون الجماجم.. أهالي قبيلة "عصمت" عندهم اعتقاد راسخ بأنهم نشأوا من الخشب لذلك فالخشب مقدس أيضا بالنسبة له.
الجماجم البشرية عندهم لها تقديس خاص يصل إلى حد العبادة.
النساء لا يقتصر دورهن على تربية الأطفال وإنجابهم فقط ولكن يشاركن في الحياة الخارجية لتوفير المتطلبات اليومية للأسرة، والرجال يحرصون على ممارسة الصيد وأيضا الزراعة.
أما الكبار فيكون لهم الكلمة العليا والكبيرة التي تحظى باحترام وتقدير الجميع.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "أباتاني" الهندية
قبيلة "أباتاني" الهندية.. تشوه أنوف نسائها لحمايتهن من الاختطاف
تشتهر نساء قبيلة "أباتاني" بالأنوف غريبة الشكل المسدودة بسدادات كبيرة الحجم سوداء اللون والسر هو الاعتقاد بأنه المظهر الوحيد الذي يحمي نساء القبيلة من التعرض لأي نوع من أنواع الاعتداءات.
كثيرات مع تقدم السنوات تمردن على تلك العادة وكن يطالبن الرجال بإيجاد وسائل أخرى للحماية بدلا من تشويه النساء أو تشويه أنوفهن..
نساء قبيلة "أباتاي" يركزن على الأعمال اليدوية التقليدية في مصدر رزقهن. أما الرجال فيقع على عاتقهم مسؤولية توفير متطلبات المنزل والتركيز على الزراعات المتنوعة للوفاء بكل متطلبات الأسرة من احتياجات الغذاء..
عالم مختلف وعنده خصوصيته التي يعتز بها أهله جدا ويقومون مؤخرا بتدوين كل هذه التفاصيل لتعريف الزوار والسياح بحياتهم وتاريخهم وما طرأ عليهم من متغيرات.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
جزيرة السحرة في الفلبين.. عالم يحفه الغموض والأسرار
هل سمعتم من قبل عن جزيرة السحرة؟ أطلق عليها جزيرة النار خلال الحقبة الاستعمارية الإسبانية
الناس يحرصون على زيارة كهف "ليهان" الشهير المليء بالمشاهد ويحرصون على التقاط صور تذكارية داخل هذا الكهف
عالم السحرة هذا من أهم عوامل الجذب السياحي لجزيرة "سيكويجور"..
الحركة تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية
شعب جزيرة "سيكويجور" يحرصون على الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم كما يحرصون أيضا على تعريف الزوار بكل ما يملكون من معرفة ما عدا الأسرار التي لا يحق لأحد غريب معرفتها.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
شعب "سان كالاهاري" في صحراء كالاهاري
"سان كالاهاري" شعوب موجود متفرقة في صحراء كالاهاري، العدد الأكبر منهم يعيش في ناميبيا ومنطقتهم تعد زاخرة بالثروات وتوجد في المنطقة مناجم كبيرة للفحم والنحاس والنيكل واليورانيوم.
عندهم لغة فريدة تعتمد على النقرات التي تتم بالفم كما لديهم رقصة نموذجية وفق اعتقادهم تسمى رقصة الشتاء.
النساء لديهن دور كبير في المجتمع خاصة في الصناعات اليدوية والاهتمام بتنشئة الأبناء على القوة والشجاعة لحماية مناطقهم، أما الزواج فعندهم طقوس ومراسم قد تستمر لأيام أهمها على الإطلاق استعراض مواهب كلا العروسين والتفاخر بما يملكان من مميزات قد تسهم في إنجاح الزيجة، وإعداد الموائد المزخرفة بطقس مختلف حيث تحتوي على كل ما لذ وطاب من لحوم وفاكهة ومشروبات تصنع محليا خصيصا لهذه المناسبة.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "الأكها" التايلاندية