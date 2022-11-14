"تاساداي" قبيلة بدائية تعيش في عزلة في الفلبين

شعب الأكها جاء من الصين في مطلع القرن العشرين

واحد من الأسرار التي تميز شعب "الأكها" هو بوابات مداخل بيوتهم إذ تزود المداخل إلى كل قرى "الأكها" ببوابة خشبية.. تلك البوابة تعد المدخل الرئيسي إلى عالمهم.

الزراعة كانت وما زالت موردا رئيسيا للرزق لشعب الأكها، وهم يزرعون محاصيل متنوعة مثل الصويا والخضراوات، لكن أهم ما يعتمدون عليه هو الأرز.

شعب الأكها يربون الماشية وفي الغالب الأطفال هم الذين يقومون برعاية وإطعام الماشية.

النساء عندهم لهن دور كبير داخل هذا المجتمع، فالنساء يجمعن الأعشاب من الغابات المحيطة وأيضا البيض والحشرات التي يعتمدون عليها في أكلهم أو استخدامها في أغراض طبية.

عادات من الممكن أن تكون غريبة ومختلفة للكثيرين لكن تبقى مصدر اعتزاز وفخر لأهلها ويحرصون على الحفاظ عليها ونقلها من جيل لآخر..

ببساطة لأن هذه هي حياتهم.

