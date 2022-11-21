قبيلة "داني" الإندونيسية

سنحلق معا لنتعرف على قبيلة "داني" الغريبة والمختلفة ومن أبرز عاداتها أنها تجبر النساء على قطع أجزاء من أصابعهن للتعبير عن الحزن الشديد في حال وفاة أحد أفراد الأسرة

تحنيط المحاربين القدماء والأقوياء يكون رمزا للفخر والاعتزاز بما خاضوه من بسالة في المجتمع

رجال القبيلة يرتدون قطعة واحدة صغيرة في الجزء السفلي من أجسادهم وهذه الملابس تسمى "كوتيكا"

أما النساء فعندهن وجهة نظر متحررة تجاه الملابس إذ يرتدين تنانير مصنوعة من الألياف الساحلية المنسوجة والمزينة بالأكياس والقش وتلبس المرأة في الرأس ما يسمى "نوكين"

عالم مختلف ممكن أن يكون مقبولا أو مرفوضا عند آخرين لكن يبقى مصدر اختلافهم وعاداتهم وتقاليدهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم