قبيلة "المهرة" .. البوابة الشرقية لليمن
تنفرد محافظة المهرة في شرق اليمن على الحدود مع سلطنة عمان بموروث شعبي مختلف ومستقل عن باقي الموروثات في الجزيرة العربية بشكل عام، وتختلف عن جميع أنحاء اليمن
توصف "المهرة" أو قبيلة المهريين بأنها البوابة الشرقية لليمن
حفلات الزواج عند المهريين لا تكون تفاصيلها مجرد مناسبة عابرة وكلما زاد جمال الفتاة داخل قبيلة المهريين زاد مهرها
يتم جمع الفتيات وأدوات الرقص المختلفة ويقومون بإعطاء الطعام للفتاة لتسمينها لكي يزيد وزنها قبل إتمام الزيجة
وكذلك هم يحرصون جدا على إحياء والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم من الاندثار
يقاومون أي محاولة لطمس هويتهم التي يفتخرون بها بشكل كبير كأن تكون مدونة في شعرهم وأغنياتهم التي يقومون بالتباهي والاعتزاز بها بين القبائل الأخرى
بكل بساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "تيدونج" الإندونيسية
عوالم إندونيسيا حافلة بالمغامرات والمفاجآت وتحديدا قبيلة "تيدونج" التي تعد تقاليد الزواج فيها من أغرب طقوس الزواج حول العالم
تقوم قبيلة "تيدونج" الإندونيسية بحظر دخول المرحاض على المتزوجين حديثا لمدة 3 أيام بعد زفافهم
الصيد هي المهمة الرئيسية للرجال
المجتمع يحرص أيضا على الاحتفال بمناسبات مختلفة خاصة على ضوء القمر الذي يتفاءلون به كثيرا
حياة بسيطة ومسالمة الأسرة فيها هي الأساس لحياة مستقرة وعادات وتقاليد بالرغم من اختلافها إلا أنها مصدر تمييز لهذه القبيلة الإندونيسية المختلفة.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "داني" الإندونيسية
سنحلق معا لنتعرف على قبيلة "داني" الغريبة والمختلفة ومن أبرز عاداتها أنها تجبر النساء على قطع أجزاء من أصابعهن للتعبير عن الحزن الشديد في حال وفاة أحد أفراد الأسرة
تحنيط المحاربين القدماء والأقوياء يكون رمزا للفخر والاعتزاز بما خاضوه من بسالة في المجتمع
رجال القبيلة يرتدون قطعة واحدة صغيرة في الجزء السفلي من أجسادهم وهذه الملابس تسمى "كوتيكا"
أما النساء فعندهن وجهة نظر متحررة تجاه الملابس إذ يرتدين تنانير مصنوعة من الألياف الساحلية المنسوجة والمزينة بالأكياس والقش وتلبس المرأة في الرأس ما يسمى "نوكين"
عالم مختلف ممكن أن يكون مقبولا أو مرفوضا عند آخرين لكن يبقى مصدر اختلافهم وعاداتهم وتقاليدهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
"تاساداي" قبيلة بدائية تعيش في عزلة في الفلبين
أفراد قبيلة "تاساداي" يعيشون بطريقة بدائية تماما، الغريب أن قبيلة "تاساداي" عبارة عن مجموعة من الأشخاص كأسرة واحدة لا يتعدى عددهم الثلاثين شخصا
شعب "تاساداي" يحصلون على اللحوم عن طريق صيد الأسماك فقط لأنهم لا يأكلون بيض الطيور الموجودة معهم ولا يذبحون أيا من الطيور ولا حتى الحيوانات التي تعيش معهم في نفس المكان المحيط
شعب "تاساداي" أو قبيلة "تاساداي" المكونة من أسرة واحدة اعتادوا أن يسكنوا داخل الكهوف.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "البوندو" الهندية
شعب "البوندو" عندهم عاداتهم الخاصة المختلفة تمام الاختلاف عن الهنود
الرجال يستخدمون القوس والفأس في اصطياد الثعالب والغزلان
هناك في الأرض وعلى المصاطب وقرب الجدران تتم عملية مقايضة تحصل فيها نساء البوندو على السمك المجفف وبعض الزيوت مقابل حبوب الفول والأرز والبندورة
شعب البوندو يمتاز بالشجاعة والاستقلالية والحرية والمساواة والاجتهاد في العمل وإقامة المناسبات في أجواء أسرية احتفالية لطيفة
عادات ممكن أن تكون خلقت خلافات بينهم وبين بعض من يصرون على فرض ثقافتهم على الآخرين.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "المهرة" .. البوابة الشرقية لليمن