قبيلة "الفودو" الإفريقية
في خبايا غرب إفريقيا وفي أجزاء من منطقة الكاريبي ينتشر مذهب يدعى "الفودو"، وفقا لمعتقد سائد فإن أتباع "الفودو" يقومون بغرس دبابيس في دمى تمثل أعداءهم ويحرقونها على أمل أن تصيبهم اللعنات
"الفودو" معتقد موجود ويؤمن به بعض الناس.. قبائل تعيش على السحر الأسود وتمارس طقوس السحر منذ قرون، وحاليا يقام مهرجان سنوي في دولة بنين لممارسة هذه الطقوس من خلال فعالية ضخمة جدا يحضرها الآلاف.
وبغض النظر عن أن هذا العالم مخيف وغامض وبه أساطير وحكايات مختلفة يبقى موجوداً ومهماً لأتباعه الذين يعيشون من خلاله والمتمسكين جدا بممارسة طقوسهم وغير حريصين على أي تدخلات تزعزع معتقداتهم التي يمارسونها بسعادة في أماكنهم دون إزعاج الآخرين.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة "الساساك" الإندونيسية
من أهم وأغرب عادات "الساساك" عادة خطف العروس بمعنى إذا تمكن الشاب من اختطاف الفتاة الذي يريد الزواج منها فيمكن أن تتم زيجته، وإذا لم يتمكن لا يمكن الاعتراف أبدا بهذا الزواج ولا يحظى بالحصول عليها ولا يعترف بهذه الزيجة داخل المجتمع
قبيلة "ساساك" يحرص الناس فيها على الحفاظ على عاداتهم من الاندثار، ومن العادات الغريبة أيضا أن أرضيات البيوت غالبيتها لا بد أن تكون من روث الأبقار.. ومن بين العادات الغريبة التي يتبعها أبناء القبيلة، بناء مداخل المنازل بشكل منخفض بحيث يضطر أي شخص يدخل إلى خفض رأسه احتراما لسكان المنزل والموجودين في المكان.
أهل القرية اعتادوا على ممارسة أو أداء رقصات مختلفة أمام السياح للتعريف بأغنياتهم لكل زائر لأنهم يعتزون جدا بأغنياتهم خاصة أنها تحكي عن تاريخهم وانتصاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
عموما يعتمد أسلوب حياة الساساك على الزراعة والنسيج، وتحول جزء من العادات تلك إلى ثقافة محكية وروايات في حكايات الجدات التي يحرصون على توريثها للأجيال.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
جزيرة "جاوة" الإندونيسية.. لماذا سميت "أرض البراكين"؟
جزيرة بركانية في إندونيسيا.. "جافا" فيها متحف شهير وكبير ويعد وجهة لكل زائر لهذه الجزيرة
"باندونج" من أهم مناطق الجذب السياحي في جافا وتعرف أيضا بمدينة الزهور
مجتمع "جافا" بشكل عام لا يزال محتفظا بملامح عاداته وتقاليده القديمة خاصة فيما يتعلق بالفنون والحرف اليدوية والملابس والمنحوتات الخشبية والأقمشة المنسوجة يدويا، أيضا الدمى والجلود وصناعة الإكسسوارات المختلفة والأدوات النحاسية وغيرها من العناصر الزخرفية التي تعد من التحف المهمة
خليط متنوع وفريد من الأصالة والحداثة الذي يميز جزيرة "جافا" وأهلها، وجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "المهرة" .. البوابة الشرقية لليمن
تنفرد محافظة المهرة في شرق اليمن على الحدود مع سلطنة عمان بموروث شعبي مختلف ومستقل عن باقي الموروثات في الجزيرة العربية بشكل عام، وتختلف عن جميع أنحاء اليمن
توصف "المهرة" أو قبيلة المهريين بأنها البوابة الشرقية لليمن
حفلات الزواج عند المهريين لا تكون تفاصيلها مجرد مناسبة عابرة وكلما زاد جمال الفتاة داخل قبيلة المهريين زاد مهرها
يتم جمع الفتيات وأدوات الرقص المختلفة ويقومون بإعطاء الطعام للفتاة لتسمينها لكي يزيد وزنها قبل إتمام الزيجة
وكذلك هم يحرصون جدا على إحياء والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم من الاندثار
يقاومون أي محاولة لطمس هويتهم التي يفتخرون بها بشكل كبير كأن تكون مدونة في شعرهم وأغنياتهم التي يقومون بالتباهي والاعتزاز بها بين القبائل الأخرى
بكل بساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "تيدونج" الإندونيسية
عوالم إندونيسيا حافلة بالمغامرات والمفاجآت وتحديدا قبيلة "تيدونج" التي تعد تقاليد الزواج فيها من أغرب طقوس الزواج حول العالم
تقوم قبيلة "تيدونج" الإندونيسية بحظر دخول المرحاض على المتزوجين حديثا لمدة 3 أيام بعد زفافهم
الصيد هي المهمة الرئيسية للرجال
المجتمع يحرص أيضا على الاحتفال بمناسبات مختلفة خاصة على ضوء القمر الذي يتفاءلون به كثيرا
حياة بسيطة ومسالمة الأسرة فيها هي الأساس لحياة مستقرة وعادات وتقاليد بالرغم من اختلافها إلا أنها مصدر تمييز لهذه القبيلة الإندونيسية المختلفة.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "الفودو" الإفريقية