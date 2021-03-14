لماذا لا تؤثر علينا الاشعة الضارة من الشمس، عزيزي المستمع إن أشعة الشمس التي تصلنا منها المفيد الذي يمنحنا فيتامين "د"ومنها الضار كالأشعة فوق البنفسجية إذا كنت تعرف الإجابة لا تغير الموجة واسمع التفاصيل،

بفضل الغلاف الجوي لا تصلنا كل أشعة الشمس حيث يعكس الغلاف ٣٥ بالمئة من أشعة الشمس أي أن أكثر من ثلثها يعود إلى الفضاء الخارجي على أن الغلاف يمتص من الأشعة حوالي ١٧ بالمئة ومجموع ما يصل الأرض متناثرة لا ضرر فيه بفعل الغيوم وفعل ظاهرة السماء الزرقاء التي تأخذ لونها من تكسر الموجات القصيرة البنفسجية أو الزرقاء يساوي ٢٥ بالمئة تقريبا، أما ما يصل الأرض مباشرة فهو حوالي ٢٢ بالمئة ولا بد أنك تعرف أن الأرقام تقريبية عزيزي المستمع لكن هذا لا يعني أن لا تتخذ كل وسيلة ممكنة للوقاية من أشعة الشمس.

