لماذا لا نتذكر ما نحلم به

لماذا لا نتذكر كل ما نحلم به خلال النوم، عزيزي المستمع إن أطرف ما قرأته عن طبيعة الاحلام هو أن المخ يقعد يتسلى خلال النوم فليكن، لكن عزيزي المخ أرجو أن لا تتسلى بألعاب خطرة وتورطنا في كوابيس، يستمر الحلم عند الواحد منا من ٥ دقائق إلى ٣٠ دقيقة تقريبا لكن بعضنا يتذكر كل أحلامه بينما ينسى بعضنا كل شيء تماما وبعضنا يتذكر نهايات الحلم، يعتمد ذلك على نشاط الدماغ وتحديدا على موجة عصبية فيه، لقد أجروا تجارب على أشخاص لحظة استيقاظهم من النوم فكانوا قسمين من ينتبه أسرع عند سماعه اسمه ومن يكون أبطء، ما وجدوه هو أن تلك الموجة العصبية كانت أكبر عند أولئك الذين يتذكرون أحلامهم وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص يستجيبون بسرعة لأي مؤثر وتراهم يستيقظون بعد الحلم مباشرة فيتذكرونه وترا نومهم خفيف غالبا.