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لماذا لا تسقط من الأرض وهي تدور

لماذا لا تسقط من الأرض وهي تدور

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لماذا لا نسقط من الأرض، قد أثبتوا كروية الأرض ولم يبقى إلا أن يلتقط هذا الكوكب صورة سيلفي لنفسه ليصدق من لا يزالون يبحثون المسألة ببساطة عزيزي المستمع فإن الجاذبية تشد كل ما على الأرض نحو مركز الأرض، يفسر "ياكوف بيرلمان" في كتابه الفيزياء المسلية تفسيرا مسليا لكن علمي، لا يوجد فوق ولا تحت، بمعنى أن استراليا ليست تحت كما يتخيلها الناظر إلى الخريطة أو حتى إلى مجسم للكرة الأرضية في مختبر مدرسة، قال جميل صدقي الزهاوي الشاعر العراقي الراحل "فليس فوق وليس تحت ولا اعتلاء لذ اعتلاء والله جعل لكم الأرض بساط" صدق الله العظيم.

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