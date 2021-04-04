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لماذا لا نغرق في البحر الميت

لماذا لا نغرق في البحر الميت

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لماذا لا يغرق السابح في البحر الميت، إذا كنت تحب السباحة ولا تتقنها عزيزي المستمع فعليك بالبحر الميت، تطفو الاجسام على سطح البحر الميت لشدة ملوحة مياهه، هل كنت تعرف أن ملوحته تبلغ ٩ أضعاف تركيز الاملاح في البحر المتوسط تقريبا عجيب، وليس هذا البحر كأي تجمع مائي كبير آخر إذ أنك كلما نزلت إلى تحت كانت نسبة الملوحة أعلى لأن كمية التبخر تكون أكبر من فوق فلا تفكر بالغوص لن تستطيع الاعجب عزيزي المستمع أن فريق علماء عام ٢٠١١ اكتشفوا ينابيع عذبة في قعر البحر الميت ممتدة على مئات الأمتار يخرج الحي من الميت سبحان الله.

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