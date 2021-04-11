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لماذا لا نشعر بحركة الارض

لماذا لا نشعر بحركة الارض

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لماذا لا نشعر بحركة الأرض، عزيزي المستمع إن هذا السؤال مطروح من زمان " نيكولاس كوبرنيكوس" أي في القرن الخامس عشر لا بل قبل ذلك، تخيل أنك في مصعد سيأخذك من الطابق الأرضي للطابق ١٣٠ ستشعر بحركة المصعد عند تحركه وعند توقفه فقط وأثناء حركته بمعدل سرعة ثابتة بين كل تلك الطوابق لن تحس أن المصعد يتحرك وهذا أول سبب، السبب الثاني يا عزيزي المستمع هو صغر أحجامنا نحن البشر قياسا إلى كوكب محيطه أكثر من ٤٤ ألف كيلو متر لهذا لن تشعر بحركة الكوكب، السبب الثالث هو وجودنا فوق الأرض اليك مثال، عندما تكون في الطائرة التي تقارب سرعتها ال ١٠٠٠ كيلو متر في الساعة فأنك لن تشعر أنها تتحرك إلا إذا نظرت من النافذة ورأيت برج على الأرض.

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