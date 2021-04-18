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لماذا لا نقلق ونحن نمضغ الطعام

لماذا لا نقلق ونحن نمضغ الطعام

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لماذا لا ينبغي أن نقلق ونحن نسمع صوت مضغنا للطعام، لا ينبغي أن يقلق عزيزي المستمع إلا تلك الفتاة إذا صادف أن تعمل متجاورين وهي تأكل التفاحة، لا بل إنها تأكلها أول ما تصل إلى كرسيها وقبل أن تعدل جلستها ألا أكلتها قبل أن تخرج من البيت أو أبقتها حتى البريك خلال ساعات الدوام بعيدا عن اسماعنا، نسمع صوت مضغك الطعام عن طريق الجمجمة والعظام وسط ناقل للصوت أفضل كثير من الهواء على أن عظام الجمجمة قريبة من عصب السمع ما يجعل صوت مضغك للطعام مسموعا لك وحدك غالبا فلا تقلق، أما تلك الفتاة فلا بد آنها تأكل الطعام بصورة خاطئة والله أعلم.

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