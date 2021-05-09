لماذا لا يستنسخون الدينوصورات وقد عثروا على عظامها

لماذا لا يستنسخون الدينوصورات وقد عثروا على هياكلها، عزيزي المستمع لعلك تعرف أن العلماء باتو قادرين على استنساخ كائن حي إن توفر لديهم الحمض النووي لذلك الكائن وهذا أصبح قديم نسبيا فماذا عن الديناصورات التي يعثرون على بقايا اجسادها المنقرضة بشكل دوري، كان آخر ما عثروا عليه ٥ بيضات لديناصور آكل للعشب وعمرها ٧٠ مليون عام، عندي لك معلومة وأمنية، أما المعلومة فإن الحمض النووي اللازم لإجراء الاستنساخ لا يعود صالح بعد حوالي ٦ ملايين سنة وهذا رقم متفاءل جدا أما الديناصورات فقد انقرض قبل حوالي ٦٥ مليون عام على الأرجح أن كويكب قطره ١٠ كيلومترات أنهى حياة تلك الكائنات الضخمة، أما الأمنية فهي أنني لا أظنك مثلي تتمنى أن تعود الديناصورات وتشاركنا الحياة والمساحات لم تعد كافية حتى لنا نحن البشر.

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