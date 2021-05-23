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لماذا لا يطير الدجاج

لماذا لا يطير الدجاج

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لماذا لا تطير الدجاجة رغم أن لها أجنحة، عزيزي المستمع ربما تكون مزارع ولك خبرة بالدجاج وشاهدت هذا الطائر الذي لا يطير ولديك الجواب لكنني عندي لك معلومة جديدة عن أطول مسافة قطعتها دجاجة تطير فسقطت، الحقيقة أن هناك طيور لا تطير غير الدجاج كالنعام والايمو وهو طائر يركض والكيوي والروحاء وهو من النعاميات والشبنم الذي هو ثاني أكبر طائر في العالم بعد النعام وببغاء الكيا النيوزلندية والبطريق لعلك ما زلت تسأل لماذا لا تطير الدجاجة حسنا، تصنف هذه الكائنات على أنها طيور لأن لها أجنحة وهذا هو أساس تصنيفها أما أنها لا تطير فأنه لا بد لجناحها أن يتناسب مع حجمها كي تحلق حيث أن حجم الدجاجة كبير بالقياس إلى جناحيها على أن لبعض الطيور ما يشبه الشعر أكثر مما هو ريش يسمح بالطيران أما أطول فترة تحليق لدجاجة فسجلت عام 2014 وهي 13 ثانية

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