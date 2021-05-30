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لماذا لا يكون المريخ محل القمر الذي نراه ليلا

لماذا لا يكون المريخ محل القمر الذي نراه ليلا

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لماذا لا يكون المريخ محل القمر الذي نراه ليلا، أن يكون قمرنا مريخ عزيزي المستمع دعك من الفرضية التي ما اتخذتها إلا لأتسلل منها إلى ما أريد، أريدك أن تتخيل معي لو كنا نشاهد المريخ محل القمر عندما نخرج في الليل لا بد أن المد والجزر اللذين هما من مسؤولية جاذبية القمر سيكونان أكبر بكثير مما هما الأن فالمريخ أكبر من القمر وجاذبيته أقوى ربما صارت أمواج تسونامي خبر يتكرر أكثر من أخبار القتل اليومية ولأن المريخ كوكب أحمر سيعكس لونه على ليلنا الأرضي وستكون ليالينا عزيزي المستمع مشاهد طويلة من أفلام رعب الحمدالله أن المريخ لن يحل مكان قمرنا خارج هذه الحلقة، بعيدا عن مشهد الرعب الأحمر إننا سنكون قادرين على مشاهدة المريخ بوضوح وربما استطاع العلماء رصده بتلسكوباتهم الأرضية وتفحص تضاريسه بعناية.

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