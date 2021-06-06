لماذا لا يمكن التنبؤ بالزلازل، قبل دقائق قليلة أو حتى ثواني من الكارثة تراهم يحذرون الناس من زلزال مدمر بالله عليكم ماذا بوسع الناس أن نفعل، لا شيء، فالبشر ليس طائرات نفاثة خلف زلزال نيبال عام 2015 حوالي 9000 قتيل، عزيزي المستمع يحدث الزلزال حينما تنطلق الطاقة المتراكمة في طبقات الأرض وتنتج هذه الطاقة الحركة البطيئة لتلك الطبقات الداخلية أما ما يجعل العلماء غير قادرين على التنبؤ بالزلازل قبل مدة كافية فهو افتقارهم إلى أداة تقيس حركة الطبقات المستمرة ومقدار الطاقة الناتجة عن ذلك، مع ذلك هناك أنظمة تعطي راصد الهزات إشارات على النشاط الزلزالي كتلك التي استخدموها قبال سواحل التشيلي عام 2014، العجيب عزيزي المستمع أن الأدوات القاصرة عن رصد الزلازل بدقة في القرن الواحد والعشرين موجودة لدى بعض الحيوانات التي لاحظوا أنها تتصرف بسلوك مختلف قبل وقوع الهزة لتغير في هرموناتها بسبب القلق الأرضي تحت أرجلها.

مادة اعلانية