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لماذا لا ينام السمك

لماذا لا ينام السمك

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لماذا لا ينام السمك، هل تتوقع عزيزي المستمع أن ترى السمكة وقد نظفت أسنانها وتشاهدها وهي تلقي برأسها على مخدة وتطفئ النور وتقول تصبحون على خير، يقاس النوم عندنا عزيزي المستمع بإطباق الجفون وقلة الحركة لكن السمكة ليس لها جفون باستثناء بعض أنواع القرش لذلك لن تعرف أنها نائمة، على أنك لو عندك حوض سمك ستراها دائمة الحركة لا تهدأ وذلك كي تبقى تتنفس فلو توقفت عن الحركة لن تستطيع دورتها الدموية بالتعاون مع خياشيمها إبقاءها حية، لكن بعض السمك يمكنه ملاحظة نومه بقلة حركته وبطء تنفسه واستجابته للأصوات من حوله ويشاهد هذا الغواصون ويلاحظون أن بعض الأسماك تلجأ إلى القاع متخذة حفرا أو تجاويف تنام فيها.

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