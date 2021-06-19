لماذا لا يسقط القمر؟

تخيل عزيزي المستمع، أنك رميت حجرا بيدك، سيقطع الحجر مسافة ثم يسقط، ولو رميت الحجر نفسه بقوة أكبر فسوف يستغرق زمنا أطول حتى يسقط في نقطة أبعد، أما لو رميته بمنجنيق كبير فإنه سينزل حتما أبعد من المرتين الأوليين، وجدت هذا المثال المستخدم مناسبًا فنقلته، القمر يندفع بسرعة كيلومتر في الثانية، علمًا بأن الطائرة الأسرع من الصوت تقطع المسافة نفسها في ثانيتين.

باختصار القمر أسرع مرتين من تلك الطائرة، هذه السرعة التي يتحرك بها القمر تسمى السرعة المدارية، مع كون الأرض كروية، أي كأنها دائرة بالنسبة للقمر، بالإضافة إلى غياب مقاومة الهواء في الفضاء، كل هذه يبقي القمر في مداره إلى ما شاء الله.

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