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لماذا لا ينكسر الماس بسهولة؟

لماذا لا ينكسر الماس بسهولة؟

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عزيزي المستمع، من لا يقتني الماس فأنه بلا شك يسمع عن قيمته المادية العالية جدا، يحتاج الماس إلى فترات زمنية طويلة قد تصل إلى مليارات السنوات ليتشكل، ولهذا هو نادر الوجود في الطبيعة، على أن لمعان هذا الحجر العجيب المتكون من الكربون فقط تحت ضغط وحرارة شديدين وكذلك صعوبة كسره كل ذلك يجعله من أغلى ما يتحلى به طالب الزينة.
فلماذا يكاد يكون الماس أصلب حجر في الطبيعة، ويصعب كسره إلا بماس مثله؟
في جوف الأرض وتحت الحرارة والضغط، تترابط ذرات الكربون فيما بينها في شكل مكعبات، ورغم أن الكربون وحده مكون لأشياء أخرى هشة في الطبيعة إلا أن الروابط التكعيبية التي تأخذ شكلا بلوريا أو ما يسمونه الكريستال هي ما يكسب هذا الحجر الكريم صلابة، ويستخدم لهذا في قص ألواح الزجاج وأشياء أخرى.

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