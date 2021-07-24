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لماذا لا نعتقد أن النبي نوح عاش ألف عام؟

لماذا لا نعتقد أن النبي نوح عاش ألف عام؟

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"عزيزي المستمع، وأنت تتذكر الآية لتردّ بها عليّ تأمل أن الله قال "فلبث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً". هذه واحدة.
عاش النبيّ نوح عليه السلام ألفَ سنةٍ فعلاً بإقرار القرآن الكريم، لكنه لم يعش ألف عام.
السنة في القرآن غير العام، وفي الواقع كذلك. السنة هي اصطلاح بين قوم على مدة معيّنة يسمونها سنةً، وإذا لم تصدّق فانظر إلى السنة الهجرية تجدْ عدد أيامها أقل من الميلادية. أما العام فهو دورة الأرض حول الشمس دورةً كاملة، ومن هنا يسمّي "حولاً".
على هذا، فإن نوح ومعنى اسمه "المعمّر" في أرجح الآراء عاش ألف سنة من تلكم السنين التي كان يحسبها قومه تنقص خمسين عاماً من أعوامنا التي نعرف. والله أعلم."

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