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لماذا لا يشعر بعضنا بالبرد؟

لماذا لا يشعر بعضنا بالبرد؟

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بعض أسباب البرد مرضية مثل الإصابة بالإنفلونزا، والسكري من النوع الثاني. والمصابون بفقر الدم يعانون مثلا شعورا دائما بالبرد، لأن نقص كريات الدم الحمراء يتسبب بقلة كمية الأكسجين التي يحتاج إليها الجسم، ولذلك فإن المصاب يشعر ببرودة في الأطراف.
أيضا يجد من يعاني ارتفاعا في ضغط الدم أو انخفاضا، أن القدمين واليدين تكونان باردتين، ذلك لأن كمية الدم التي تصل إلى الأطراف قليلة، وفي حالة ارتفاع ضغط الدم، فإن الدم يتدفق لكن بصعوبة، وبالتالي فإن الكمية الواصلة تكون كذلك قليلة، ولذلك يشعر المصاب بالبرد أكثر من الأصحاء.
الأسباب أكثر من ذلك بكثير، أضيف إليها قبل أن تقفل التطبيق فقدان الشهية العصبي، وارتفاع مستويات هرمون الإستروجين عند النساء، كما يمكن أن يكون السبب نقص فيتامين «ب 12» والحديد.
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