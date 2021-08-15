لماذا لا يوجد علاج للفيروسات؟

على قلة نادرة، ثمة أدوية تسيطر على الفيروس لكنها ليست علاجا منه، وذخيرة البشر أمام هذه الكائنات المجهرية هي المناعة الطبيعية حتى الآن.

طورت شركات الأدوية علاجات لحفنة من الفيروسات في العقود القليلة الماضية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا، لكن الترسانة قليلة مقارنة بجميع المضادات الحيوية التي لدينا لعلاج البكتيريا.

تذكر أن الفيروسات ليست بكتيريا، لذلك لا تساعد المضادات الحيوية.

الصعوبة هي أن الفيروسات ليست كائنات حيّة، بل تتكاثر داخل الخلايا فقط، لذا فإن الدواء الذي يستهدف أي جزء من تلك الدورة الطفيلية يمكن أن يضر المريض.



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