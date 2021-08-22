لماذا لا تغرق السفن؟

يحمل البحر قنطارا ولا يمسك مسمارا؛ أي أن السفينة المحملة بآلاف الأطنان تطفو وتشق طريقها في الماء بينما يغرق المسمار فورا.

أغلب السر يختبئ في الكثافة، فالخشب الذي بدأت به صناعة السفن أقل كثافة من الماء وبهذا يطفو، أما المسمار الحديد فكثافته أعلى من الماء.

لكن السفن منذ القرن الثامن عشر مصنوعة من حديد وتحمل حديدا، هذا لأنهم عند بناء السفينة يحسبون حجم الجزء المغمور منها في الماء لترك فراغات فيه مملوءة بالهواء الأقل من الماء كثافة؛

أي أنهم يشتغلون على تقليل الكثافة بإنشاء فراغات هوائية تجعل السفينة تحمل لك سيارة وطيّارة.



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