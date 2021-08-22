.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا لا تغرق السفن؟

  • الخط

لماذا لا تغرق السفن؟

نشر في: آخر تحديث:

يحمل البحر قنطارا ولا يمسك مسمارا؛ أي أن السفينة المحملة بآلاف الأطنان تطفو وتشق طريقها في الماء بينما يغرق المسمار فورا.
أغلب السر يختبئ في الكثافة، فالخشب الذي بدأت به صناعة السفن أقل كثافة من الماء وبهذا يطفو، أما المسمار الحديد فكثافته أعلى من الماء.
لكن السفن منذ القرن الثامن عشر مصنوعة من حديد وتحمل حديدا، هذا لأنهم عند بناء السفينة يحسبون حجم الجزء المغمور منها في الماء لترك فراغات فيه مملوءة بالهواء الأقل من الماء كثافة؛
أي أنهم يشتغلون على تقليل الكثافة بإنشاء فراغات هوائية تجعل السفينة تحمل لك سيارة وطيّارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية
فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع
الأكثر قراءة
"مش حامل منك".. مصري يذبح زوجته ويخرج أحشاءها
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة
فيديو فيديو "مندي الكنغر" يثير الجدل.. والحياة الفطرية بالسعودية ترد
صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد
والدها أكد أنه والدها أكد أنه "ريجيم".. طبيب يفضح سر رشاقة هنادي مهنا
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
اكتشف المزيد