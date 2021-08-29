لماذا لا تصطدم النجوم؟

معلومتك قديمة، فالنجوم تصطدم وتفعل ما يحلو لها.

تدور هذه الأجرام السماوية العملاقة في أفلاك، وبالمناسبة فإن مفرد أجرام هو جِرم لا جُرم، فالأخيرة تعني الجريمة.

تعيش النجوم حياتها على حرق ما لديها من هيدروجين وتحويله لهيليوم، وبعد أن ينتهي هذا الوقود الكوني يبدأ اندماج الهيليوم لكنه يحتاج إلى درجة حرارة أعلى.

عند احتراق الهيدروجين تقل كتلة النجم، وحين تقل كتلته تقل جاذبيته؛ أي أن أي نجم شاب يمر في الجوار يكون قادرا على جذب النجم الهرم نحوه وبالتالي المصير المحتوم.. الاصطدام.

بعد هذا الاصطدام الضخم فإن الكتلة تحدد الصيغة النهائية، فإن كانت كتلته كبيرة جدا صارا ثقبا أسود، وإن كانت أقل صارا نجما نيوترونيا عالي الكثافة، السنتيمتر الواحد منه بكثافة كيلومتر مكعب من الجليد ذي كثافة 1 غرام لكل سنتيمتر مكعب، وهذه من ويكيبيديا.

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