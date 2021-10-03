.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا لا يكتشف الرادار بعض الطائرات؟

  • الخط

لماذا لا يكتشف الرادار بعض الطائرات؟

نشر في: آخر تحديث:

قبل أن يتمكن رادار ألماني من رصد المقاتلة الأميركية F35 كانت هذه الطائرة شبحا، تحلق دون خوف من أن يلاحظها أحد.
الرادار باختصار هو موجات يطلقها جهاز ثم تصطدم بالهدف فترتد إليه، فيحدد الجهاز المسافة ونوع الهدف.
لكن الصناعات العسكرية تستخدم طلاء يمتص إشارات الرادار فلا تعود، كما أنهم يصنعون للطائرة زوايا حادة، وكل هذا يشتت إشارات الرادار فتكون الطائرة شبحا.
الروس اكتشفوا أن مضخة غاز بلازما تحيط الطائرة يجعلها تمتص الموجات اللاسلكية، ولأنها تقنية رخيصة تجاهلوا أن الطائرة يمكن أن تُرى بالعين دون الحاجة للرادار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية
الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين
الأكثر قراءة
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ
صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة
الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد