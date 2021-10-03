لماذا لا يكتشف الرادار بعض الطائرات؟

قبل أن يتمكن رادار ألماني من رصد المقاتلة الأميركية F35 كانت هذه الطائرة شبحا، تحلق دون خوف من أن يلاحظها أحد.

الرادار باختصار هو موجات يطلقها جهاز ثم تصطدم بالهدف فترتد إليه، فيحدد الجهاز المسافة ونوع الهدف.

لكن الصناعات العسكرية تستخدم طلاء يمتص إشارات الرادار فلا تعود، كما أنهم يصنعون للطائرة زوايا حادة، وكل هذا يشتت إشارات الرادار فتكون الطائرة شبحا.

الروس اكتشفوا أن مضخة غاز بلازما تحيط الطائرة يجعلها تمتص الموجات اللاسلكية، ولأنها تقنية رخيصة تجاهلوا أن الطائرة يمكن أن تُرى بالعين دون الحاجة للرادار.



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