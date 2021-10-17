.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا لا تعمل السيارات بالماء؟

  • الخط

لماذا لا تعمل السيارات بالماء؟

نشر في: آخر تحديث:

صدعوا رؤوسنا بالتغير المناخي، وصدقوا!
فإن لم تصدق أن خفض انبعاثات الكربون مهم، فصدق جيبك.
سيارة الأحلام بالنسبة إليّ ليست تلك التي تطير أو تقود نفسها بنفسها، بل تلك التي تعمل بالماء.
ما المشكلة؟ المشكلة أن الماء غير قابل للاحتراق مع أنه مكون من أكثر عنصرين مهمين للاحتراق: الأكسجين والهيدروجين، لكنهما معا لا يطعمان خبزاً وإن رويا من العطش.
يتطلب فصل العنصرين لتمشي السيارة بالماء إضافة عناصر مثل الليثيوم أو الصوديوم إلى الماء ليصبح ناقلا للكهرباء، ليس هذا فحسب، بل إن الطاقة اللازمة لفصل الماء أكبر من الناتجة عن كل هذه العملية الصعبة حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
هكذا يتم اكتشاف سرطان الثدي قبل ظهور أعراضه بعامين هكذا يتم اكتشاف سرطان الثدي قبل ظهور أعراضه بعامين
أسرة مصرية تعثر على ابنها الكفيف التائه منذ 21 عاماً.. عبر أسرة مصرية تعثر على ابنها الكفيف التائه منذ 21 عاماً.. عبر "فيسبوك"
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
السيسي: السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"
لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا! لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا!
كاظم الساهر يسحر محبيه بعد غياب..  وموقف محرج في دبي كاظم الساهر يسحر محبيه بعد غياب..  وموقف محرج في دبي
الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر
قبل أن تذهب
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
اكتشف المزيد