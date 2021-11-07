لماذا لا يرى الخفاش؟

هذه جملة عامية ليست دقيقة علميا.

فالحقيقة أن لدى بعض الخفافيش بصرا حادا، مثل خفاش الفاكهة.

لكن القصة أن تركيبة عيون هذه الكائنات مختلفة، وهي بالمناسبة مصنفة من الثدييات لا من الطيور رغم الجناحين والتحليق.

وما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن جميع الخفافيش لا ترى هو اعتماد هذه الكائنات بصورة أساسية على جهاز صوتي وسمعي فائق الأداء، يصدر أصواتا ترتد عن الأشياء فتسمعها بآذانها الكبيرة.. هذا حينما تصطاد.

وفي الظلام تضبط الخفافيش عيونها بصورة أفضل من النهار، وإن كانت رؤيتها للألوان غير واضحة.



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