لماذا لا تصعق الطيور حين تقف على أسلاك الطاقة؟

لماذا لا تعمل السيارات بالماء؟

صدعوا رؤوسنا بالتغير المناخي، وصدقوا!

فإن لم تصدق أن خفض انبعاثات الكربون مهم، فصدق جيبك.

سيارة الأحلام بالنسبة إليّ ليست تلك التي تطير أو تقود نفسها بنفسها، بل تلك التي تعمل بالماء.

ما المشكلة؟ المشكلة أن الماء غير قابل للاحتراق مع أنه مكون من أكثر عنصرين مهمين للاحتراق: الأكسجين والهيدروجين، لكنهما معا لا يطعمان خبزاً وإن رويا من العطش.

يتطلب فصل العنصرين لتمشي السيارة بالماء إضافة عناصر مثل الليثيوم أو الصوديوم إلى الماء ليصبح ناقلا للكهرباء، ليس هذا فحسب، بل إن الطاقة اللازمة لفصل الماء أكبر من الناتجة عن كل هذه العملية الصعبة حتى الآن.



