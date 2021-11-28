لماذا لا نستوطن المريخ؟
في سبتمبر 2016 توقع الأميركي إيلون ماسك أن تقام مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، يعيش بها مليون بني آدم بحلول عام ألفين وستين.
ليس المريخ فحسب.. البشر مشحونون بآمال كبيرة وهم يبحثون باستمرار عن كواكب تصلح للحياة.
ما الذي يمنع؟
ثمة موانع كبيرة تبعدنا عن استيطان غير الأرض.. إليك القليل منها:
المريخ مثلا مياهه متجمدة لا سائلة، وجاذبيته ثلث جاذبية الأرض على نحو يهدد عظامنا وأوعيتنا الدموية.
على أن للمريخ غلافا مغناطيسيا أضعف من الأرض يسمح بمرور الإشعاعات الكونية المدمرة للجسم البشري.
هذا بالإضافة إلى صعوبة بناء مستعمرة بمواصفات إنسانية هناك حتى الآن.
لماذا لا نستمتع بطعام الطائرات؟
قبل أن تلوم شركة الطيران التي حملتك من عاصمة لأخرى على طعامهم الرديء، فكر بلسانك.
تقول دراسة علمية إن الارتفاع لأكثر من ثلاثين ألف قدم يضعف حاسة التذوق، ذلك أن مقصورة الطائرة تعمل على خفض الرطوبة ما يجفف الفم ويقلل إفراز اللعاب، فتنخفض قدرة براعم التذوق بنسبة ثلاثين بالمئة.
كما أن الأنف يجف فتقل قدرته على الشم علما بأن الرائحة تساعد في تمييزنا للنكهات.
الدراسة نفسها تقول إن ضجيج محركات الطائرة يؤثر على بعض الأعصاب في رأس الإنسان.
هذا كله لا يعفي بعض شركات الطيران من تحسين طعامها بتذوقه على الأرض قبل تقديمه خلال الرحلة.
لماذا لا تصعق الطيور حين تقف على أسلاك الطاقة؟
"سؤال قديم.. وله جواب قديم لكنه خطأ".
فلو كان لي جناحان لوقفت على سلك الكهرباء الواصل إلى بيتنا.
ليس في أرجل الطيور مواد عازلة وإن بدا أن عليها طبقة جلدية شفافة خفيفة، لكن العصفور الذي نراه مستريحا على سلك الإنارة في الشارع لا يتأثر بالتيار الكهربائي الكبير لأنه لا يقف إلا على سلك واحد دون الآخر فلا تنغلق الدائرة الكهربائية، أي أنه إذا وضع رجلا على سلك والأخرى على سلك آخر فسيلقى مصيره المحتوم في ثوان.
لماذا لا يرى الخفاش؟
هذه جملة عامية ليست دقيقة علميا.
فالحقيقة أن لدى بعض الخفافيش بصرا حادا، مثل خفاش الفاكهة.
لكن القصة أن تركيبة عيون هذه الكائنات مختلفة، وهي بالمناسبة مصنفة من الثدييات لا من الطيور رغم الجناحين والتحليق.
وما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن جميع الخفافيش لا ترى هو اعتماد هذه الكائنات بصورة أساسية على جهاز صوتي وسمعي فائق الأداء، يصدر أصواتا ترتد عن الأشياء فتسمعها بآذانها الكبيرة.. هذا حينما تصطاد.
وفي الظلام تضبط الخفافيش عيونها بصورة أفضل من النهار، وإن كانت رؤيتها للألوان غير واضحة.
لماذا لا أجد أي حديث شيقا؟
لا أجد أي حديث شيقا فعلا، فالحديث لا يكون كذلك؛ لأن شيقا تعني مشتاقا.
كنت في الجامعة حين قلت: إن الكتاب شيق، ولم أدر كيف أصد الانتقادات التي انهالت على رأسي.
ذكرني الأستاذ بقول المتنبي:
ما لاح غصن أو ترنم طائر.. إلا انثنيت ولي فؤاد شيق
طيب ماذا نقول عن الكتاب؟
نقول شائق، بمعنى جذاب.
هذا ليس من باب قل ولا تقل، هذا من باب حفظ كلمة من الزوال، فكر كم مرة سمعت كلمة شائق؟
لماذا لا نستوطن المريخ؟