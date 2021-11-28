لماذا لا نستوطن المريخ؟

لماذا لا نستمتع بطعام الطائرات؟

قبل أن تلوم شركة الطيران التي حملتك من عاصمة لأخرى على طعامهم الرديء، فكر بلسانك.

تقول دراسة علمية إن الارتفاع لأكثر من ثلاثين ألف قدم يضعف حاسة التذوق، ذلك أن مقصورة الطائرة تعمل على خفض الرطوبة ما يجفف الفم ويقلل إفراز اللعاب، فتنخفض قدرة براعم التذوق بنسبة ثلاثين بالمئة.

كما أن الأنف يجف فتقل قدرته على الشم علما بأن الرائحة تساعد في تمييزنا للنكهات.

الدراسة نفسها تقول إن ضجيج محركات الطائرة يؤثر على بعض الأعصاب في رأس الإنسان.

هذا كله لا يعفي بعض شركات الطيران من تحسين طعامها بتذوقه على الأرض قبل تقديمه خلال الرحلة.



