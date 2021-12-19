لماذا لا تتشابه بصمات الأصابع؟
تتكون بصمات الأصابع في الفترة الممتدة ما بين الأسبوع الـ13 والـ19، واحتمالية أن تتطابق بصمتي إنسانين هي واحد من كل أربعة وستين مليارا؛ أي أن ذلك لم يحدث حتى الآن على الأقل. هذه معلومات على الماشي.
للـDNA اليد الطولى في خصائص بصمات الإصبع، ولا يمكن أن تتشابه الشيفرة الوراثية لدى شخصين،
حتى في التوائم المتطابقة تظل بصمة الإصبع هي الطريقة التي نميز بها بين التوأمين، ذلك أن DNA لكلا التوأمين مختلف بعض الاختلاف.
وليس الـDNA وحسب، فطول الحبل السري ونوع الغذاء الذي يصل إلى الجنين والبيئة في رحم الأم، كل ذلك يؤثر في شكل المفتاح الأشهر لحل الجرائم.
لماذا لا نتوقف عن تناول المضاد الحيوي قبل انتهاء الوصفة؟
تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن نحو ثلث أو نصف استخدامات المضادات الحيوية عند البشر غير ضروري، لكن التوصية الذهبية هي ألا تتوقف عن استخدام المضاد الحيوي فور شعورك بالتحسن.
يعتمد المعالج في وصف الدواء المناسب على تقييمه للعدوى، فإن توقفت قبل انتهاء العلاج فإن ذلك يعطي البكتيريا المسببة للمرض فرصة ثمينة لتطوير خصائص مقاومة، أي طفرة تمنحها القدرة على النجاة، لا بل إنها تمرر تلك الطفرة للبكتيريا الأخرى.
في الولايات المتحدة يتم رصد مليوني عدوى تقريبا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في السنة، وهو ما يؤدي إلى وفاة نحو 23,000 تقريبا.
تسألني لماذا أسوق لك أرقاما من أميركا؟
الجواب: لأن عندهم إحصاءات يسهل الوصول إليها.
لماذا لا نسافر إلى القمر؟
حتى الساعة هناك من يشكك بأن الإنسان هبط على سطح القمر، ما لنا وما للمشككين؟
آخر رحلة هبوط بشري على سطح القمر كانت في ديسمبر سنة 1972، فما الذي منع هبوطا آخر بعد تلك الرحلة؟
تبلغ كلفة رحلة إلى القمر الكثير من المال، إضافة إلى وعورة سطحه وخطورة النيازك التي تضربه والإشعاعات الكونية الضارة، كل ذلك يجعل الدول تعد للعشرة قبل التفكير بمشروع كان يوما ما مسرحا للسباق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
تذكر أن الصاروخ الذي سينقل الرواد إلى سطح القمر يفترض أنه سيعيدهم إلى الأرض، ما يعني أنه سيكون ضخما ومزودا بتقنيات كثيرة مكلفة. كما أن هناك تحديا آخر، وهو هبوط مركبة مأهولة على سطح القمر دون أن ترتطم به بسبب جاذبيته.
السؤال: لماذا نسافر إلى القمر؟ وقد أصبحنا نرسل روبوتات تأتينا بصخوره وترابه؟
لماذا لا نستوطن المريخ؟
في سبتمبر 2016 توقع الأميركي إيلون ماسك أن تقام مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، يعيش بها مليون بني آدم بحلول عام ألفين وستين.
ليس المريخ فحسب.. البشر مشحونون بآمال كبيرة وهم يبحثون باستمرار عن كواكب تصلح للحياة.
ما الذي يمنع؟
ثمة موانع كبيرة تبعدنا عن استيطان غير الأرض.. إليك القليل منها:
المريخ مثلا مياهه متجمدة لا سائلة، وجاذبيته ثلث جاذبية الأرض على نحو يهدد عظامنا وأوعيتنا الدموية.
على أن للمريخ غلافا مغناطيسيا أضعف من الأرض يسمح بمرور الإشعاعات الكونية المدمرة للجسم البشري.
هذا بالإضافة إلى صعوبة بناء مستعمرة بمواصفات إنسانية هناك حتى الآن.
لماذا لا نستمتع بطعام الطائرات؟
قبل أن تلوم شركة الطيران التي حملتك من عاصمة لأخرى على طعامهم الرديء، فكر بلسانك.
تقول دراسة علمية إن الارتفاع لأكثر من ثلاثين ألف قدم يضعف حاسة التذوق، ذلك أن مقصورة الطائرة تعمل على خفض الرطوبة ما يجفف الفم ويقلل إفراز اللعاب، فتنخفض قدرة براعم التذوق بنسبة ثلاثين بالمئة.
كما أن الأنف يجف فتقل قدرته على الشم علما بأن الرائحة تساعد في تمييزنا للنكهات.
الدراسة نفسها تقول إن ضجيج محركات الطائرة يؤثر على بعض الأعصاب في رأس الإنسان.
هذا كله لا يعفي بعض شركات الطيران من تحسين طعامها بتذوقه على الأرض قبل تقديمه خلال الرحلة.
لماذا لا تتشابه بصمات الأصابع؟