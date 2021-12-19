لماذا لا تتشابه بصمات الأصابع؟

لماذا لا نسافر إلى القمر؟

حتى الساعة هناك من يشكك بأن الإنسان هبط على سطح القمر، ما لنا وما للمشككين؟

آخر رحلة هبوط بشري على سطح القمر كانت في ديسمبر سنة 1972، فما الذي منع هبوطا آخر بعد تلك الرحلة؟

تبلغ كلفة رحلة إلى القمر الكثير من المال، إضافة إلى وعورة سطحه وخطورة النيازك التي تضربه والإشعاعات الكونية الضارة، كل ذلك يجعل الدول تعد للعشرة قبل التفكير بمشروع كان يوما ما مسرحا للسباق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

تذكر أن الصاروخ الذي سينقل الرواد إلى سطح القمر يفترض أنه سيعيدهم إلى الأرض، ما يعني أنه سيكون ضخما ومزودا بتقنيات كثيرة مكلفة. كما أن هناك تحديا آخر، وهو هبوط مركبة مأهولة على سطح القمر دون أن ترتطم به بسبب جاذبيته.

السؤال: لماذا نسافر إلى القمر؟ وقد أصبحنا نرسل روبوتات تأتينا بصخوره وترابه؟



