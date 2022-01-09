لماذا لا يخترق الرصاص السترات الواقية؟
اخترع الإنسان الأسلحة النارية وبدأ يفكر كيف يستغني عن استخدامها، ولكن هيهات، فهذه الأشياء تخرج عن السيطرة بسرعة.
تتكون السترات الواقية من الرصاص من طبقات تمتص سرعة الرصاصة وتشتت قوة الصدمة، فمم تصنع هذه الطبقات؟
ليس هناك مادة محددة لصناعة السترات الواقية، ولكن ثمة مواد مستخدمة أكثر من أخرى، فمثلا البولي إيثيلين والسيراميك لكثافتيهما العالية.
ولكل سلاح ناري سترة أنسب من الأخرى، فالواقية من رصاص المسدسات غير تلك الواقية من رصاص البنادق، وغير تلك التي تحمي من رصاص القناصين.
الرهان اليوم على أنابيب نانو كربونية يتم صناعة نسيج منها عالي الكفاية يقي حتى من الكدمات التي تحدثها الرصاصة تحت السترات التقليدية.
لماذا لا نستفيد من كهرباء البرق؟
يقدر العلماء شدة التيار الكهربائي الناتج من الصواعق بـ200 ألف أمبير والجهد الكهربائي بـ100 مليون فولت؛ هذا شيء كثير.
حتى الآن تحول بيننا وبين اصطياد كهرباء البرق لإنارة بيوتنا أشياء عدة، أبرزها: صعوبة التوقع بوقت حدوث الصاعقة ومكانها.
يتشكل البرق نتيجة تفريغ شحنات كهرباء في السحب، بعضه يبقى في سحابة واحدة ولا يصل إلينا وهذا لا يمكن استغلاله.
التفريغ البرقي الذي يمكن استغلاله هو الذي يحدث بين السحاب والأرض.
على أننا نفتقر حتى الآن إلى التقنيات التي تجذب البرق وتحوله إلى كهرباء صالحة للاستهلاك.
زد على ذلك أن البرق لا يكون في منطقة معروفة سلفا، كما أن زمن حدوثه يقاس بالميكرو ثانية، وهذا يعني أننا نحتاج إلى أجهزة ضخمة لامتصاص هذه الطاقة الكبيرة في زمن قياسي تكون منتشرة على مساحات شاسعة.
لماذا لا يوجد أعصاب في الشعر؟
تخيل لو أنك ذهبت للحلاق بمئة ألف شعرة تقريبا في رأسك،هكذا يقدرونها، فسوف تحتاج إلى تخدير كلي خلال الحلاقة.
يتكون الشعر من بروتينات، ويبدأ بالنمو مع الجنين أول شهرين، وهو خلايا ميتة ليس فيها أعصاب.
ورغم أنه ميت تقريبا (نعم ميت تقريبا) إلا أنه النسيج الثاني الأسرع نموا في جسم الإنسان بعد النخاع العظمي، ذلك أن معدل ما تخسره من شعرك يوميا هو 100 شعرة.
ميت تقريبا؟ جاز أن نقول تقريبا في هذه الحال؛ لأن بصيلات الشعر في نهايتها داخل الجلد مرتبطة بأعصاب، وهذا ما يفسر الألم الناتج عن شد بنت الصف العاشر شعر زميلتها.
لماذا لا تتشابه بصمات الأصابع؟
تتكون بصمات الأصابع في الفترة الممتدة ما بين الأسبوع الـ13 والـ19، واحتمالية أن تتطابق بصمتي إنسانين هي واحد من كل أربعة وستين مليارا؛ أي أن ذلك لم يحدث حتى الآن على الأقل. هذه معلومات على الماشي.
للـDNA اليد الطولى في خصائص بصمات الإصبع، ولا يمكن أن تتشابه الشيفرة الوراثية لدى شخصين،
حتى في التوائم المتطابقة تظل بصمة الإصبع هي الطريقة التي نميز بها بين التوأمين، ذلك أن DNA لكلا التوأمين مختلف بعض الاختلاف.
وليس الـDNA وحسب، فطول الحبل السري ونوع الغذاء الذي يصل إلى الجنين والبيئة في رحم الأم، كل ذلك يؤثر في شكل المفتاح الأشهر لحل الجرائم.
لماذا لا نتوقف عن تناول المضاد الحيوي قبل انتهاء الوصفة؟
تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن نحو ثلث أو نصف استخدامات المضادات الحيوية عند البشر غير ضروري، لكن التوصية الذهبية هي ألا تتوقف عن استخدام المضاد الحيوي فور شعورك بالتحسن.
يعتمد المعالج في وصف الدواء المناسب على تقييمه للعدوى، فإن توقفت قبل انتهاء العلاج فإن ذلك يعطي البكتيريا المسببة للمرض فرصة ثمينة لتطوير خصائص مقاومة، أي طفرة تمنحها القدرة على النجاة، لا بل إنها تمرر تلك الطفرة للبكتيريا الأخرى.
في الولايات المتحدة يتم رصد مليوني عدوى تقريبا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في السنة، وهو ما يؤدي إلى وفاة نحو 23,000 تقريبا.
تسألني لماذا أسوق لك أرقاما من أميركا؟
الجواب: لأن عندهم إحصاءات يسهل الوصول إليها.
لماذا لا يخترق الرصاص السترات الواقية؟