لماذا لا يخترق الرصاص السترات الواقية؟

لماذا لا تتشابه بصمات الأصابع؟

تتكون بصمات الأصابع في الفترة الممتدة ما بين الأسبوع الـ13 والـ19، واحتمالية أن تتطابق بصمتي إنسانين هي واحد من كل أربعة وستين مليارا؛ أي أن ذلك لم يحدث حتى الآن على الأقل. هذه معلومات على الماشي.

للـDNA اليد الطولى في خصائص بصمات الإصبع، ولا يمكن أن تتشابه الشيفرة الوراثية لدى شخصين،

حتى في التوائم المتطابقة تظل بصمة الإصبع هي الطريقة التي نميز بها بين التوأمين، ذلك أن DNA لكلا التوأمين مختلف بعض الاختلاف.

وليس الـDNA وحسب، فطول الحبل السري ونوع الغذاء الذي يصل إلى الجنين والبيئة في رحم الأم، كل ذلك يؤثر في شكل المفتاح الأشهر لحل الجرائم.



