لماذا لا يجوز مضغ الثلج؟
لا يجوز التي أطلقتها قبل قليل صحية بامتياز.
يقول أطباء الأسنان إن مضغ الثلج يحدث تشققات في المينا، وهي الطبقة التي تغلف السن، وبالتالي المصير شبه المحتوم: وهو التحسس من الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة.
كما أن الأحماض التي تنتجها البكتيريا يمكن أن تخترق الطبقة اللينة من الأسنان - وهي العاج - بسهولة أكبر وتسبب التسوس، هذا إذا كُسرت لك سن وأنت تمضغ ما لن أعرف سر المتعة فيه.
المشكلة أن مضغ الثلج ربما يكلفك رحلة شاقة إلى طبيب الأسنان.. هل تريد أن أذكرك بحقنة البنج الكبيرة؟
لماذا لا تنمو أضراس العقل إلا بعد البلوغ؟
يظل تطور الإنسان يناكفنا بألغاز نكاد نفك بعضها.. توصل باحثون من جامعة أريزونا إلى أن الفراغ في الفم عامل مهم في تأخر ظهور أضراس العقل لما بعد البلوغ غالبا، فليس لدى البشر مساحة كبيرة في أفواههم.
فالفكان ينموان ببطء شديد، وبالقياس إلى وجوهنا القصيرة نسبيا، يتأخر عند البشر توفر مساحة آمنة ميكانيكيا، ما يؤدي إلى تأخر ظهور تلك الأضراس.
كما أن هناك كثيرا من العضلات والعظام التي تدعم الأسنان، وتضمن ضغطا كافيا يمكنه أن يمزق طعامنا ويطحنه بأمان. وهذا يأتي مع التقدم في العمر، وهو عامل آخر مهم.. والله أعلم.
لماذا لا يخترق الرصاص السترات الواقية؟
اخترع الإنسان الأسلحة النارية وبدأ يفكر كيف يستغني عن استخدامها، ولكن هيهات، فهذه الأشياء تخرج عن السيطرة بسرعة.
تتكون السترات الواقية من الرصاص من طبقات تمتص سرعة الرصاصة وتشتت قوة الصدمة، فمم تصنع هذه الطبقات؟
ليس هناك مادة محددة لصناعة السترات الواقية، ولكن ثمة مواد مستخدمة أكثر من أخرى، فمثلا البولي إيثيلين والسيراميك لكثافتيهما العالية.
ولكل سلاح ناري سترة أنسب من الأخرى، فالواقية من رصاص المسدسات غير تلك الواقية من رصاص البنادق، وغير تلك التي تحمي من رصاص القناصين.
الرهان اليوم على أنابيب نانو كربونية يتم صناعة نسيج منها عالي الكفاية يقي حتى من الكدمات التي تحدثها الرصاصة تحت السترات التقليدية.
لماذا لا نستفيد من كهرباء البرق؟
يقدر العلماء شدة التيار الكهربائي الناتج من الصواعق بـ200 ألف أمبير والجهد الكهربائي بـ100 مليون فولت؛ هذا شيء كثير.
حتى الآن تحول بيننا وبين اصطياد كهرباء البرق لإنارة بيوتنا أشياء عدة، أبرزها: صعوبة التوقع بوقت حدوث الصاعقة ومكانها.
يتشكل البرق نتيجة تفريغ شحنات كهرباء في السحب، بعضه يبقى في سحابة واحدة ولا يصل إلينا وهذا لا يمكن استغلاله.
التفريغ البرقي الذي يمكن استغلاله هو الذي يحدث بين السحاب والأرض.
على أننا نفتقر حتى الآن إلى التقنيات التي تجذب البرق وتحوله إلى كهرباء صالحة للاستهلاك.
زد على ذلك أن البرق لا يكون في منطقة معروفة سلفا، كما أن زمن حدوثه يقاس بالميكرو ثانية، وهذا يعني أننا نحتاج إلى أجهزة ضخمة لامتصاص هذه الطاقة الكبيرة في زمن قياسي تكون منتشرة على مساحات شاسعة.
لماذا لا يوجد أعصاب في الشعر؟
تخيل لو أنك ذهبت للحلاق بمئة ألف شعرة تقريبا في رأسك،هكذا يقدرونها، فسوف تحتاج إلى تخدير كلي خلال الحلاقة.
يتكون الشعر من بروتينات، ويبدأ بالنمو مع الجنين أول شهرين، وهو خلايا ميتة ليس فيها أعصاب.
ورغم أنه ميت تقريبا (نعم ميت تقريبا) إلا أنه النسيج الثاني الأسرع نموا في جسم الإنسان بعد النخاع العظمي، ذلك أن معدل ما تخسره من شعرك يوميا هو 100 شعرة.
ميت تقريبا؟ جاز أن نقول تقريبا في هذه الحال؛ لأن بصيلات الشعر في نهايتها داخل الجلد مرتبطة بأعصاب، وهذا ما يفسر الألم الناتج عن شد بنت الصف العاشر شعر زميلتها.
لماذا لا يجوز مضغ الثلج؟