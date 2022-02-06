لماذا لا نتنفس تحت الماء؟
باستثناء نزار قباني وعبد الحليم حافظ، لم أسمع أن أحدا تنفس تحت الماء مثلما تفعل الأسماك.
هذا رغم أن الأكسجين جزء من الماء.
ألا نحفظ صيغة الماء الكيميائية H2O؟ أي ذرتا هيدروجين مقابل ذرة أكسجين واحدة، لكن فك الرابطة التساهمية بين هذه الذرات الثلاث يحتاج قدرا كبيرا من الطاقة لتحصل على الأكسجين.
حتى الأسماك، لا تكسر هذه الروابط، بل يمتص جهازها التنفسي المعتمد على الخياشيم الهواء المذاب في الماء، وهو بقدر أقل بكثير من ذلك الموجود في الهواء الذي نستنشقه.
ولأن الأسماك من ذوات الدم البارد فإنها لا تحتاج كمية كبيرة، خلافا للحيتان والدلافين مثلا، التي تخرج كل حين إلى السطح لتأخذ الأكسجين من الهواء، بسبب دمها الحار.
أما البرمائيات، فإن جلدها الرطب دائما يحمل على عاتقه مسؤولية إدخال الأكسجين؛ كي تتنفس تحت الماء، دون أن تغرق.
لماذا لا نستطيع دغدغة أنفسنا؟
إذا لم تصدق.. جرب.
يفسر علماء الأعصاب هذه الظاهرة بأن المخ يتعامل مع اللمس الذاتي على أنه لا يسبب أي نوع من التهديد، وهنا نشكر فئران المختبر.
وعلى العكس مما يظهر عند دغدغة الأطفال والاستمتاع بضحكهم، فإنهم يخفون إحساسا معاكسا بالقلق، ولا يمكنهم تحمل الشعور بالتوتر جراء تلك الدغدغة، لذا يحاولون الفرار؛ ذلك أن جسم الإنسان يعرّف الدغدغة بأنها هجوم.
يقول الباحثون إن الدغدغة تؤدي إلى تداخل بين إشارتين متعارضتين من الاقتراب والهروب.. ذلك نفسيا، أما من الناحية العصبية، فتقدم الدغدغة شعورا بالراحة والألم في آنٍ، ما يؤدي إلى التوتر المفضي إلى ضحك متواصل.
وبمجرد أن يدرك الدماغ أن ما يعرف بـ"هجوم الدغدغة" لا يمثل تهديدا، فإننا نتخلص من التوتر عن طريق الضحك وربما يصل الأمر حد الضحك المختلط بالبكاء.
لماذا لا يجوز مضغ الثلج؟
لا يجوز التي أطلقتها قبل قليل صحية بامتياز.
يقول أطباء الأسنان إن مضغ الثلج يحدث تشققات في المينا، وهي الطبقة التي تغلف السن، وبالتالي المصير شبه المحتوم: وهو التحسس من الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة.
كما أن الأحماض التي تنتجها البكتيريا يمكن أن تخترق الطبقة اللينة من الأسنان - وهي العاج - بسهولة أكبر وتسبب التسوس، هذا إذا كُسرت لك سن وأنت تمضغ ما لن أعرف سر المتعة فيه.
المشكلة أن مضغ الثلج ربما يكلفك رحلة شاقة إلى طبيب الأسنان.. هل تريد أن أذكرك بحقنة البنج الكبيرة؟
لماذا لا تنمو أضراس العقل إلا بعد البلوغ؟
يظل تطور الإنسان يناكفنا بألغاز نكاد نفك بعضها.. توصل باحثون من جامعة أريزونا إلى أن الفراغ في الفم عامل مهم في تأخر ظهور أضراس العقل لما بعد البلوغ غالبا، فليس لدى البشر مساحة كبيرة في أفواههم.
فالفكان ينموان ببطء شديد، وبالقياس إلى وجوهنا القصيرة نسبيا، يتأخر عند البشر توفر مساحة آمنة ميكانيكيا، ما يؤدي إلى تأخر ظهور تلك الأضراس.
كما أن هناك كثيرا من العضلات والعظام التي تدعم الأسنان، وتضمن ضغطا كافيا يمكنه أن يمزق طعامنا ويطحنه بأمان. وهذا يأتي مع التقدم في العمر، وهو عامل آخر مهم.. والله أعلم.
لماذا لا يخترق الرصاص السترات الواقية؟
اخترع الإنسان الأسلحة النارية وبدأ يفكر كيف يستغني عن استخدامها، ولكن هيهات، فهذه الأشياء تخرج عن السيطرة بسرعة.
تتكون السترات الواقية من الرصاص من طبقات تمتص سرعة الرصاصة وتشتت قوة الصدمة، فمم تصنع هذه الطبقات؟
ليس هناك مادة محددة لصناعة السترات الواقية، ولكن ثمة مواد مستخدمة أكثر من أخرى، فمثلا البولي إيثيلين والسيراميك لكثافتيهما العالية.
ولكل سلاح ناري سترة أنسب من الأخرى، فالواقية من رصاص المسدسات غير تلك الواقية من رصاص البنادق، وغير تلك التي تحمي من رصاص القناصين.
الرهان اليوم على أنابيب نانو كربونية يتم صناعة نسيج منها عالي الكفاية يقي حتى من الكدمات التي تحدثها الرصاصة تحت السترات التقليدية.
لماذا لا نتنفس تحت الماء؟