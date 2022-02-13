لماذا لا يصاب بعض الناس بكورونا مطلقا؟

باستثناء نزار قباني وعبد الحليم حافظ، لم أسمع أن أحدا تنفس تحت الماء مثلما تفعل الأسماك.

هذا رغم أن الأكسجين جزء من الماء.

ألا نحفظ صيغة الماء الكيميائية H2O؟ أي ذرتا هيدروجين مقابل ذرة أكسجين واحدة، لكن فك الرابطة التساهمية بين هذه الذرات الثلاث يحتاج قدرا كبيرا من الطاقة لتحصل على الأكسجين.

حتى الأسماك، لا تكسر هذه الروابط، بل يمتص جهازها التنفسي المعتمد على الخياشيم الهواء المذاب في الماء، وهو بقدر أقل بكثير من ذلك الموجود في الهواء الذي نستنشقه.

ولأن الأسماك من ذوات الدم البارد فإنها لا تحتاج كمية كبيرة، خلافا للحيتان والدلافين مثلا، التي تخرج كل حين إلى السطح لتأخذ الأكسجين من الهواء، بسبب دمها الحار.

أما البرمائيات، فإن جلدها الرطب دائما يحمل على عاتقه مسؤولية إدخال الأكسجين؛ كي تتنفس تحت الماء، دون أن تغرق.

