لماذا لا تختنق الحيتان؟
ستقول لي ولماذا لا تسأل عن السمكة؟
أقول لك: الحوت غير السمكة؛ فجهاز تنفسه يشبه البشر من نواحٍ، كما أنه حين يأكل يفغر فاه، ويندفع في الماء ويبتلع أطنانا من تلك السمكة التي تسأل عنها.
حتى وقت قريب، لم يكن العلماء يعرفون كيف تتفادى الحيتان الاختناق، لكنّ نموذجا ثلاثي الأبعاد لفم الحوت من الداخل بعد نظرة على الحيتان النافقة، حل اللغز فعلا.
في آخر فم الحوت سدادة لحمية كبيرة تغلق بلعومه في فترة الراحة، فهو لديه جهاز تنفس علوي وفتحة في ظهره ويخرج بين الحين والحين إلى السطح ليأخذ الهواء.
أما وقت الأكل فإن تلك السدادة تتحرك باتجاهين: تغلق جهاز التنفس العلوي وتنزل في الوقت نفسه لإغلاق الجهاز السفلي، أي أنها تجعل للأكل وجهة وحيدة، المعدة ليس غير.
لماذا لا يصاب بعض الناس بكورونا مطلقا؟
دعونا نقرر أن هذه الجملة كبيرة، لكن الأطباء لاحظوا فعلا أشخاصا خالطوا مصابين مباشرة دون أن يصابوا بالفيروس.
وحتى لا تواجهني بحقيقة أنني لست طبيبا فسوف ألخص لك مقالا من لوفيغارو الفرنسية:
تقول الإحصاءات الوبائية إن أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابة بنسبة عشرين بالمئة، نحن نتحدث عن كوفيد تسعة عشر، وأصحابAB هم الأكثر عرضة.
إلا أن الذي لاحظه الأطباء هو نزلة البرد التي تخلف خلايا تائية ليمفاوية، فهي عندهم أهم من الأجسام المضادة.
يبقى أن عوامل جينية غير معروفة حتى الآن تشترك في إبعاد الفيروس عن الجسم يقولون إن دراستها تحتاج إلى عينة كبيرة توافق على حقنها بالفيروس كي يتمكنوا من المراقبة.
لماذا لا نتنفس تحت الماء؟
باستثناء نزار قباني وعبد الحليم حافظ، لم أسمع أن أحدا تنفس تحت الماء مثلما تفعل الأسماك.
هذا رغم أن الأكسجين جزء من الماء.
ألا نحفظ صيغة الماء الكيميائية H2O؟ أي ذرتا هيدروجين مقابل ذرة أكسجين واحدة، لكن فك الرابطة التساهمية بين هذه الذرات الثلاث يحتاج قدرا كبيرا من الطاقة لتحصل على الأكسجين.
حتى الأسماك، لا تكسر هذه الروابط، بل يمتص جهازها التنفسي المعتمد على الخياشيم الهواء المذاب في الماء، وهو بقدر أقل بكثير من ذلك الموجود في الهواء الذي نستنشقه.
ولأن الأسماك من ذوات الدم البارد فإنها لا تحتاج كمية كبيرة، خلافا للحيتان والدلافين مثلا، التي تخرج كل حين إلى السطح لتأخذ الأكسجين من الهواء، بسبب دمها الحار.
أما البرمائيات، فإن جلدها الرطب دائما يحمل على عاتقه مسؤولية إدخال الأكسجين؛ كي تتنفس تحت الماء، دون أن تغرق.
لماذا لا نستطيع دغدغة أنفسنا؟
إذا لم تصدق.. جرب.
يفسر علماء الأعصاب هذه الظاهرة بأن المخ يتعامل مع اللمس الذاتي على أنه لا يسبب أي نوع من التهديد، وهنا نشكر فئران المختبر.
وعلى العكس مما يظهر عند دغدغة الأطفال والاستمتاع بضحكهم، فإنهم يخفون إحساسا معاكسا بالقلق، ولا يمكنهم تحمل الشعور بالتوتر جراء تلك الدغدغة، لذا يحاولون الفرار؛ ذلك أن جسم الإنسان يعرّف الدغدغة بأنها هجوم.
يقول الباحثون إن الدغدغة تؤدي إلى تداخل بين إشارتين متعارضتين من الاقتراب والهروب.. ذلك نفسيا، أما من الناحية العصبية، فتقدم الدغدغة شعورا بالراحة والألم في آنٍ، ما يؤدي إلى التوتر المفضي إلى ضحك متواصل.
وبمجرد أن يدرك الدماغ أن ما يعرف بـ"هجوم الدغدغة" لا يمثل تهديدا، فإننا نتخلص من التوتر عن طريق الضحك وربما يصل الأمر حد الضحك المختلط بالبكاء.
لماذا لا يجوز مضغ الثلج؟
لا يجوز التي أطلقتها قبل قليل صحية بامتياز.
يقول أطباء الأسنان إن مضغ الثلج يحدث تشققات في المينا، وهي الطبقة التي تغلف السن، وبالتالي المصير شبه المحتوم: وهو التحسس من الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة.
كما أن الأحماض التي تنتجها البكتيريا يمكن أن تخترق الطبقة اللينة من الأسنان - وهي العاج - بسهولة أكبر وتسبب التسوس، هذا إذا كُسرت لك سن وأنت تمضغ ما لن أعرف سر المتعة فيه.
المشكلة أن مضغ الثلج ربما يكلفك رحلة شاقة إلى طبيب الأسنان.. هل تريد أن أذكرك بحقنة البنج الكبيرة؟
لماذا لا تختنق الحيتان؟