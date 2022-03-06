لماذا لا يحب بعضنا شرب الحليب؟
إذا قال لك ابنك لا أحب الحليب، لا تقسُ عليه فربما يعاني من شيء يسمونه عدم تحمل اللاكتوز.
يتكون الحليب أساسا من اللاكتوز وهو جزيئان من السكر: الغلوكوز والغالاكتوز.
يعاني الذين لا يتحملون اللاكتوز بسبب غياب إنزيم مهم اسمه اللاكتيز يفرزه الجسم تلقائيا لتفكيك اللاكتوز إلى غلوكوز وغالاكتوز وبالتالي امتصاصهما بسهولة في الجسم.
غياب هذا الإنزيم يبقي اللاكتوز في الجهاز الهضمي كما هو ما يسبب اضطرابا، أعراضه في الغالب إسهال وانتفاخ.
إذا كنت تعاني من هذا الاضطراب فلست وحدك، معك 75 بالمئة من سكان الكوكب بحسب إحصائيات تقريبية.
لماذا لا يقفز المسافر من الطائرة بالمظلة حين تتعطل في الجو؟
ضع يدك على شباك الطائرة خلال الرحلة وستعرف شيئا من الإجابة، فلو فتحوا لك الباب للقفز ستجد أن الحرارة خمسون تحت الصفر، ستتجمد!
كما أن الأكسجين على ارتفاع ثمانية وثلاثين ألف قدم لن يكون كافيا للبقاء على قيد الحياة، وعلى أقل تقدير الإغماء في المرصاد
ولو وفروا مظلات لزهاء 520 راكبا على متن طائرة A380 فإن وزنها سيزيد أكثر من 3 أطنان.
على أنك لا تعرف كيفية القفز بالمظلة، ولو عرفت فإن المكان الذي تهبط فيه ربما يكون خطرا كأن يكون وسط المحيط أو في عرض الصحراء.
قبل أن تذهب تخيل حين يفتحون الباب للقفز، كم مظلة ستهبط من السماء في وقت واحد.
لماذا لا تختنق الحيتان؟
ستقول لي ولماذا لا تسأل عن السمكة؟
أقول لك: الحوت غير السمكة؛ فجهاز تنفسه يشبه البشر من نواحٍ، كما أنه حين يأكل يفغر فاه، ويندفع في الماء ويبتلع أطنانا من تلك السمكة التي تسأل عنها.
حتى وقت قريب، لم يكن العلماء يعرفون كيف تتفادى الحيتان الاختناق، لكنّ نموذجا ثلاثي الأبعاد لفم الحوت من الداخل بعد نظرة على الحيتان النافقة، حل اللغز فعلا.
في آخر فم الحوت سدادة لحمية كبيرة تغلق بلعومه في فترة الراحة، فهو لديه جهاز تنفس علوي وفتحة في ظهره ويخرج بين الحين والحين إلى السطح ليأخذ الهواء.
أما وقت الأكل فإن تلك السدادة تتحرك باتجاهين: تغلق جهاز التنفس العلوي وتنزل في الوقت نفسه لإغلاق الجهاز السفلي، أي أنها تجعل للأكل وجهة وحيدة، المعدة ليس غير.
لماذا لا يصاب بعض الناس بكورونا مطلقا؟
دعونا نقرر أن هذه الجملة كبيرة، لكن الأطباء لاحظوا فعلا أشخاصا خالطوا مصابين مباشرة دون أن يصابوا بالفيروس.
وحتى لا تواجهني بحقيقة أنني لست طبيبا فسوف ألخص لك مقالا من لوفيغارو الفرنسية:
تقول الإحصاءات الوبائية إن أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابة بنسبة عشرين بالمئة، نحن نتحدث عن كوفيد تسعة عشر، وأصحابAB هم الأكثر عرضة.
إلا أن الذي لاحظه الأطباء هو نزلة البرد التي تخلف خلايا تائية ليمفاوية، فهي عندهم أهم من الأجسام المضادة.
يبقى أن عوامل جينية غير معروفة حتى الآن تشترك في إبعاد الفيروس عن الجسم يقولون إن دراستها تحتاج إلى عينة كبيرة توافق على حقنها بالفيروس كي يتمكنوا من المراقبة.
لماذا لا نتنفس تحت الماء؟
باستثناء نزار قباني وعبد الحليم حافظ، لم أسمع أن أحدا تنفس تحت الماء مثلما تفعل الأسماك.
هذا رغم أن الأكسجين جزء من الماء.
ألا نحفظ صيغة الماء الكيميائية H2O؟ أي ذرتا هيدروجين مقابل ذرة أكسجين واحدة، لكن فك الرابطة التساهمية بين هذه الذرات الثلاث يحتاج قدرا كبيرا من الطاقة لتحصل على الأكسجين.
حتى الأسماك، لا تكسر هذه الروابط، بل يمتص جهازها التنفسي المعتمد على الخياشيم الهواء المذاب في الماء، وهو بقدر أقل بكثير من ذلك الموجود في الهواء الذي نستنشقه.
ولأن الأسماك من ذوات الدم البارد فإنها لا تحتاج كمية كبيرة، خلافا للحيتان والدلافين مثلا، التي تخرج كل حين إلى السطح لتأخذ الأكسجين من الهواء، بسبب دمها الحار.
أما البرمائيات، فإن جلدها الرطب دائما يحمل على عاتقه مسؤولية إدخال الأكسجين؛ كي تتنفس تحت الماء، دون أن تغرق.
لماذا لا يحب بعضنا شرب الحليب؟