لماذا لا تبقى معنا أسنان الحليب؟

ستقول لي ولماذا لا تسأل عن السمكة؟

أقول لك: الحوت غير السمكة؛ فجهاز تنفسه يشبه البشر من نواحٍ، كما أنه حين يأكل يفغر فاه، ويندفع في الماء ويبتلع أطنانا من تلك السمكة التي تسأل عنها.

حتى وقت قريب، لم يكن العلماء يعرفون كيف تتفادى الحيتان الاختناق، لكنّ نموذجا ثلاثي الأبعاد لفم الحوت من الداخل بعد نظرة على الحيتان النافقة، حل اللغز فعلا.

في آخر فم الحوت سدادة لحمية كبيرة تغلق بلعومه في فترة الراحة، فهو لديه جهاز تنفس علوي وفتحة في ظهره ويخرج بين الحين والحين إلى السطح ليأخذ الهواء.

أما وقت الأكل فإن تلك السدادة تتحرك باتجاهين: تغلق جهاز التنفس العلوي وتنزل في الوقت نفسه لإغلاق الجهاز السفلي، أي أنها تجعل للأكل وجهة وحيدة، المعدة ليس غير.

