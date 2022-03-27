لماذا لا تطير بعض الطيور منفردة؟

بل يطير بعضها على شكل الرقم سبعة.. ظل هذا لغزاً أمام الدارسين.

قبل عشرين سنة تزيد سنتين تقريباً ألصقوا أجهزة تقيس دقات قلوب الطيور المهاجرة وكانت المفاجأة.

وجدوا أن دقات قلب الطائر تنخفض كثيراً إذا كان يطير في مجموعة، ما يجعله قادراً على الانزلاق في الهواء دون الحاجة إلى تحريك جناحيه، أي أنه باختصار يوفر طاقة.

فهذه الطيور تقطع آلاف الكيلومترات في رحلاتها الموسمية، على أن يكون الطائر الذي في المقدمة قائداً للسرب.

هذه المعلومات سرقتها من دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" المحترمة، التي تقول إن الطيران في مجموعات يساعد الطيور على التواصل بينها.

