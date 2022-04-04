لماذا لا يشعر بعضنا بالزلازل؟
الكلام العلمي الذي ينطبق على معظم الناس هو أن عوامل عدة تحدد قوة إحساسنا بالزلازل.. فالماشي لا يشعر بالهزة كالقاعد ولا البعيد عن مركزها كالقريب منها. كما أن الساكن في بيت عالٍ سيشعر أكثر من الذي يسكن في بيت أرضي.
أقول قولي هذا وقد امتلأ الكون كلاماً غير ثابت علمياً على الأقل عن الذين لديهم خواصُّ غريبة في أجسامهم تقيهم شرّ التأرجح.
لكن كلاماً آخر غير ثابت علميا لكنه يلقى قبولا لدى علماء مرموقين. تقول الفرضيات إن بعض الناس لديهم قدرة على التنبؤ بالزلزال قبل وقوعه بفترة وجيزة.
يدعي هؤلاء الحساسون للزلازل أن أعراضاً يحسّون بها تسبق الهزة.. طنين في الأذن ودوار وآلام، وربما أحلام.
تقول الفرضية إن هؤلاء الناس مع تغير التأثير المغناطيسي للأرض انبعاث غاز الرادون قبل الزلزال يجعلهم يحسون.
هذا كله غير مثبت؛ لكن أحد المدعين لهذا الإحساس جيولوجي أميركي، ويبدو أن هذا ما جعل الباحثين يصدقون ولو شيئاً من الفرضية.
لماذا لا تطير بعض الطيور منفردة؟
بل يطير بعضها على شكل الرقم سبعة.. ظل هذا لغزاً أمام الدارسين.
قبل عشرين سنة تزيد سنتين تقريباً ألصقوا أجهزة تقيس دقات قلوب الطيور المهاجرة وكانت المفاجأة.
وجدوا أن دقات قلب الطائر تنخفض كثيراً إذا كان يطير في مجموعة، ما يجعله قادراً على الانزلاق في الهواء دون الحاجة إلى تحريك جناحيه، أي أنه باختصار يوفر طاقة.
فهذه الطيور تقطع آلاف الكيلومترات في رحلاتها الموسمية، على أن يكون الطائر الذي في المقدمة قائداً للسرب.
هذه المعلومات سرقتها من دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" المحترمة، التي تقول إن الطيران في مجموعات يساعد الطيور على التواصل بينها.
لماذا لا تبقى معنا أسنان الحليب؟
يبدل الطفل أسنانه، ويتألم ويقول أبواه المشفقان عليه: لماذا تتبدل؟
قد تعلم أن لأسنان الطفل أهمية في المضغ والمساعدة على الكلام.
تنمو أسنان الحليب بينما لا تزال جماجمنا صغيرة وليست كافية لاستيعاب عدد الأسنان البالغة وحجمها النهائي.
مع ذلك، إذا احتفظنا بأسناننا الطفولية إلى الأبد، فستكون صغيرة جدا ومتباعدة بمجرد نمو جماجمنا لحجمها البالغ ولن نتمكن من المضغ بفعالية.
تحافظ أسنان الحليب على مساحة كافية للأسنان النهائية أثناء تكونها تحت لثتنا وداخل فكينا.
وإذا أزيلت أسنان الحليب مبكرا لأي سبب فإن بعض المساحة اللازمة لأسناننا النهائية قد يُفقد، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ازدحام شديد في الفم لاحقا.
لماذا لا يعطش الجمل؟
الصحيح أن الجمل يعطش، لكن هذا الحيوان الذي استأنسه البشر منذ حوالي 6 آلاف سنة تقريبا يحتمل الجفاف لفترة أطول من غيره، في بيئة قاسية، هواؤها خال من الماء ورملها قاحل، فهو سفينة الصحراء.
السبب في ذلك كليتا الجمل المتطورتان القادرتان على إنتاج البول بتركيز عالٍ جدا دون هدر سوائل الجسم.
هذا ما نشرته مجلة نيتشر العلمية المهمة التي قالت إن التقنيات الحديثة كفيلة بكشف أسرار هذا الحيوان القديم المهم صاحب السنام المشهور.
لماذا لا يحب بعضنا شرب الحليب؟
إذا قال لك ابنك لا أحب الحليب، لا تقسُ عليه فربما يعاني من شيء يسمونه عدم تحمل اللاكتوز.
يتكون الحليب أساسا من اللاكتوز وهو جزيئان من السكر: الغلوكوز والغالاكتوز.
يعاني الذين لا يتحملون اللاكتوز بسبب غياب إنزيم مهم اسمه اللاكتيز يفرزه الجسم تلقائيا لتفكيك اللاكتوز إلى غلوكوز وغالاكتوز وبالتالي امتصاصهما بسهولة في الجسم.
غياب هذا الإنزيم يبقي اللاكتوز في الجهاز الهضمي كما هو ما يسبب اضطرابا، أعراضه في الغالب إسهال وانتفاخ.
إذا كنت تعاني من هذا الاضطراب فلست وحدك، معك 75 بالمئة من سكان الكوكب بحسب إحصائيات تقريبية.
لماذا لا يشعر بعضنا بالزلازل؟