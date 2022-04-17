لماذا لا يصدأ خنجر توت عنخ آمون المصنوع من الحديد؟
هذا الخنجر حديدي، وصاحبه توفي قبل الميلاد بثلاثة عشر قرناً تقريباً وقد حيّر العلماء أنه لم يلاقِ مصير أي شيء مصنوع من المعدن نفسه.. الصدأ.
يقول التفسير الحديث لهذا الاستعصاء على الصدأ إن المواد التي صنع منها الخنجر المكتشف عام ألف وتسعمئة وخمسة وعشرين جاءت من الفضاء.
يبدو أن نيزكاً ضرب الأرض وأخذوا منه المادة الأساسية التي صنعوا منها هذه الأداة الثمينة؛ فالتصوير بالأشعة أظهر نسبة عالية من النيكل والكوبالت.
سيقول قائل: وماذا لو أنهم أضافوا عناصر مع الحديد حين صنعوه؟ الرد التاريخي قوي بصراحة؛ فالإنسان تعلّم صهر الحديد بعد ذلك الزمان بكثير.
والظاهر أن الفراعنة عرفوا قيمة الخنجر، فقد أُهدي الخنجر إلى جد توت عنخ آمون "نقوطاً" في زفافه، حسب ما يزعم قارئو السجلات المصرية.
لماذا لا أفضل السفر بطائرة صغيرة؟
هل تظنني لو امتلكت طائرة صغيرة أسأل السؤال نفسه؟ ممم لن أسأل.
لكن للسفر بطائرة صغيرة ضريبة عالية، رغم الخصوصية التي تمنحك إياها هذه الطائرة إذا كنت تسافر وحدك.
فالمطبات الهوائية أثرها أوضح في الطائرة الصغيرة التي يعرفونها بأنها الأقل وزناً من خمسة أطنان ونصف الطن عند الإقلاع.
على أن مساحة جسم الطائرة القليل يجعلها أضعف في امتصاص صوت الرياح والمحركات؛ فأنت داخلها تسمع ضجيجاً، ولهذا يوصون المسافرين باستخدام حماية للأذن.
الطائرة الصغيرة تسبب الدوار والغثيان.. علمياً؛ إياك أن تقتنيها.
لماذا لا يشعر بعضنا بالزلازل؟
الكلام العلمي الذي ينطبق على معظم الناس هو أن عوامل عدة تحدد قوة إحساسنا بالزلازل.. فالماشي لا يشعر بالهزة كالقاعد ولا البعيد عن مركزها كالقريب منها. كما أن الساكن في بيت عالٍ سيشعر أكثر من الذي يسكن في بيت أرضي.
أقول قولي هذا وقد امتلأ الكون كلاماً غير ثابت علمياً على الأقل عن الذين لديهم خواصُّ غريبة في أجسامهم تقيهم شرّ التأرجح.
لكن كلاماً آخر غير ثابت علميا لكنه يلقى قبولا لدى علماء مرموقين. تقول الفرضيات إن بعض الناس لديهم قدرة على التنبؤ بالزلزال قبل وقوعه بفترة وجيزة.
يدعي هؤلاء الحساسون للزلازل أن أعراضاً يحسّون بها تسبق الهزة.. طنين في الأذن ودوار وآلام، وربما أحلام.
تقول الفرضية إن هؤلاء الناس مع تغير التأثير المغناطيسي للأرض انبعاث غاز الرادون قبل الزلزال يجعلهم يحسون.
هذا كله غير مثبت؛ لكن أحد المدعين لهذا الإحساس جيولوجي أميركي، ويبدو أن هذا ما جعل الباحثين يصدقون ولو شيئاً من الفرضية.
لماذا لا تطير بعض الطيور منفردة؟
بل يطير بعضها على شكل الرقم سبعة.. ظل هذا لغزاً أمام الدارسين.
قبل عشرين سنة تزيد سنتين تقريباً ألصقوا أجهزة تقيس دقات قلوب الطيور المهاجرة وكانت المفاجأة.
وجدوا أن دقات قلب الطائر تنخفض كثيراً إذا كان يطير في مجموعة، ما يجعله قادراً على الانزلاق في الهواء دون الحاجة إلى تحريك جناحيه، أي أنه باختصار يوفر طاقة.
فهذه الطيور تقطع آلاف الكيلومترات في رحلاتها الموسمية، على أن يكون الطائر الذي في المقدمة قائداً للسرب.
هذه المعلومات سرقتها من دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" المحترمة، التي تقول إن الطيران في مجموعات يساعد الطيور على التواصل بينها.
لماذا لا تبقى معنا أسنان الحليب؟
يبدل الطفل أسنانه، ويتألم ويقول أبواه المشفقان عليه: لماذا تتبدل؟
قد تعلم أن لأسنان الطفل أهمية في المضغ والمساعدة على الكلام.
تنمو أسنان الحليب بينما لا تزال جماجمنا صغيرة وليست كافية لاستيعاب عدد الأسنان البالغة وحجمها النهائي.
مع ذلك، إذا احتفظنا بأسناننا الطفولية إلى الأبد، فستكون صغيرة جدا ومتباعدة بمجرد نمو جماجمنا لحجمها البالغ ولن نتمكن من المضغ بفعالية.
تحافظ أسنان الحليب على مساحة كافية للأسنان النهائية أثناء تكونها تحت لثتنا وداخل فكينا.
وإذا أزيلت أسنان الحليب مبكرا لأي سبب فإن بعض المساحة اللازمة لأسناننا النهائية قد يُفقد، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ازدحام شديد في الفم لاحقا.
لماذا لا يصدأ خنجر توت عنخ آمون المصنوع من الحديد؟